Patricia Bullrich: «Nadie se puede quedar a gobernar 28 años»

Luego de su paso por el norte del país, y de celebrar la victoria de Juntos por el Cambio en la provincia de Chaco, la candidata a la presidencia de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se hizo presente esta tarde junto a su candidato a gobernador, Néstor Grindetti, en el centro comercial de Castelar Norte. Más tarde visitó una fábrica y cerró un acto en Plaza San Martín, en Ituzaingó Sur.

En el cruce de Carlos Casares y Timbúes, Bullrich improvisó un acto en la vía pública y junto al candidato a intendente de Morón, Leangro Ugartemendía, reforzó la idea de que JxC «es la única fuerza capaz de terminar con el Kirchnerismo de una vez y para siempre».

“Estamos frente a la última batalla, dimos todas, impedimos que cambien la justicia, que nos cambien los valores democráticos de nuestra Argentina. Lo hicimos todo en la lucha, desde que empezamos con el campo, seguimos con lo de Kicillof que se robó hoy 16.000 millones de dólares con la YPF, estuvimos cuando tuvimos que salir a defender a Nisman, que lo asesinaron, logramos continúen los juicios para juzgar a Cristina por el pacto más ignominioso de la historia argentina que fue el pacto con Irán», dijo la candidata.

Y agregó: “Que no venga ahora el que no luchó, el que no le puso el pecho al kirchnerismo, a decirnos que es el que más peleó contra el kirchnerismo, Minga que peleó contra el kirchnerismo. Contra el kirchnerismo peleamos nosotros, al kirchnerismo lo sacamos nosotros del poder y ahora estamos en la última batalla. Venimos nosotros con toda la fuerza. La única capaz de gobernar la Argentina con valores, sin corrupción, ordenando la economía para que no haya inflación. Que tiene criterios, que sabe que no se puede gastar más de lo que se produce».

Previamente, la exministra de Seguridad visitó el Barrio Carlos Gardel, para luego dirigirse a la empresa Privé, de cerraduras y candados, en Ituzaingó, de la mano del concejal y candidato local Gastón Di Castelnuovo, quien ante un anfiteatro repleto, ironixó «vamos a comprar muchos candidatos para meter presos a todos los chorros que el kirchnerismo largó a la calle durante la pandemia».

En la plaza fueron recibidos por todo el equipo de JxC, desde los concejales hasta el senador provincial Walter Lanaro, quien perdió la interna pero se subió al escenario junto a los oradores, para dar muestra de unidad después las PASO. A Bullrich las esperaban carteles tales como “Soy libre de andar en mi patria”, frase esbozada por la candidata a las punteras del PJ que ayer pretendían impedir que circule por el barrio Emerenciano en el Chaco.

En ese sentido, la candidata expresó ante los presentes: “Tengamos en claro, hay mucho matón, ayer lo vieron. A mí me quisieron correr los de Emerenciano Sena y ahí estuve firme. A mí no me corren, ni los de Emerenciano Sena, ni los Moyano, no me corre nadie.” Y sentenció: “Así que tranquilos, nosotros somos libres para andar por nuestra patria, todos somos libres.”

“Tenemos que terminar con los intermediarios. En Olavarría, lugar que visité el sábado, despidieron a un trabajador perteneciente al MTE de (Juan) Grabois porque bajó a saludarme y decir que me iba a votar.”.

Bullrich respaldó a Di Castelnuovo, a quien auguró como «el próximo intendente». Y cuestionó en alusión al actual, Alberto Descalzo, que lleva a su hijo a la cabeza de la lista local de UxP: «Nadie se puede quedar a gobernar 28 años. Porque después creen que la Intendente es de ellos, no de la gente».

Por último, prometió poner «orden» y asegurar «que en la Provincia de Buenos Aires haya clases siempre y no cuando a Baradel se le cante el culo».

