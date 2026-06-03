El Gobierno habilitó el registro de talleres para descentralizar la VTV pero la Provincia se resiste

El Gobierno Nacional avanzó en la desregulación del transporte automotor con la actualización del régimen de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.

A partir del trabajo articulado entre el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, la medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial (Resolución 32/2026).

La reforma reemplaza mecanismos cerrados y burocráticos por un modelo más simple. No obstante, habrá que ver si las provincias adhieren al plan, porque de sus jurisdicciones dependen los registros de conducir y los controles en vía pública.

Desde la Provincia de Buenos Aires cuestionaron que la revisión pueda hacerse en talleres que también venden repuestos. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, afirmó que “es fundamental un sistema que tenga controles cruzados entre partes, que sea independiente”.

La VTV en PBA hoy cuesta casi $100 mil para autos livianos y parece imposible que el gobierno de Axel Kicillof desmonte esta estructura y se pierda la recaudación anual de ese rubro.

«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos”, comunicó Marinucci.

Por otra parte, el titular de la cartera de Transporte bonaerense destacó las acciones que viene llevando adelante la Provincia para combatir las maniobras ilegales vinculadas a las verificaciones técnicas.

En ese sentido, indicó que, a través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) que lleva adelante las investigaciones correspondientes, ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

MODERNIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE LA RTO



A través de la Resolución 32/2026 se actualiza el régimen correspondiente a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y se crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.



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¿Dónde se podrá realizar la verificación técnica?

Las verificaciones de vehículos particulares, comerciales, de pasajeros o carga, antiguos y especiales podrán realizarse en cualquiera de los establecimientos inscriptos en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.

Es decir que, con esta normativa, los usuarios podrán realizar la revisión técnica vehicular que corresponda en su taller de confianza, siempre que el mismo cumpla con los requisitos técnicos exigidos y se encuentre inscripto en el registro.

Esto posibilita cumplir con la necesaria verificación técnica a través de un procedimiento más ágil, previsible y accesible, lo cual elimina restricciones injustificadas que, según se informó oficialmente, puedan impedir la libre interacción entre la oferta y la demanda.

Los plazos para la revisión técnica:

Primera inspección:

Vehículos particulares 0km: 5 años.

Vehículos cargas y pasajeros 0km: hasta 12 meses máximo.

Revisión periódica:

Vehículos particulares: hasta 10 años: cada 24 meses. Más de 10 años: cada 12 meses.

Vehículos no particulares (cargas y pasajeros): cada 12 meses.

Requisitos técnicos:

Se continuará exigiendo la presencia de un Director Técnico y el cumplimiento de los procedimientos de revisión establecidos en la normativa vigente.

El Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y será público, gratuito y digital, a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

Permitirá la inscripción de todos los talleres que acrediten capacidad técnica suficiente, incluyendo concesionarias e importadores.

A su vez, los talleres podrán realizar la revisión de todo tipo de vehículos (comerciales, de pasajeros o de carga), así como de vehículos antiguos o especiales, y también de vehículos particulares.

La inscripción de los talleres se realizará sobre la base de una declaración jurada y contará con un plazo de tramitación determinado. Vencido dicho plazo, operará un mecanismo de habilitación provisoria automática en caso de silencio administrativo, sujeto a control posterior.

La Subsecretaría de Transporte Automotor implementará y desarrollará una base informática que consolide los datos de las revisiones técnicas realizadas por los talleres habilitados, permitiendo el registro y control de los certificados emitidos.

La provincia de Buenos Aires confirmó que no adhiere a las modificaciones nacionales de la VTV, manteniendo su sistema actual sin cambios en plazos ni requisitos.

La VTV sigue siendo obligatoria y se mantiene el esquema de revisiones anuales para vehículos de más de dos años. — VTVinfo (@VTVinfo) March 13, 2026