Pese a la unidad en Provincia, dos listas van a internas para conducir el comité radical de Morón

A pesar de la lista de unidad consensuada en el Comité de la Provincia de Buenos Aires, la UCR de Morón irá a internas el domingo 7 de junio entre dos listas, encabezadas por Martín Dolhagaray (L.110) y Natalia Popolizio (L.123).

Dolhagaray (54) es el actual tesorero del Comité Morón y fue secretario del bloque de concejales UCR-Juntos de Morón, que integraban Rolando Moretto y Silvina Samparisi, hoy enfrentados por la conducción del centenario partido.

«Es una locura ir a una interna, pero existe una puja entre los dos ex concejales. Silvina estaba convencida de enfrentar a la conducción del comité. En Haedo hay tres listas», explicó a este medio un histórico referente del distrito.

Entre los lugares más destacados de la L110 para el Comité Central aparecen Hilda Rodríguez Ayoroa (vice), Pablo Sánchez (secretario) y María Laura Roca (tesorera), mientras que Javier Argolo encabeza la nómina de convencionales de Provincia.

Por su parte, la Lista 123 se completa con Nicolás Ferrante (vice), Roxana Barzola (tesorera) y Eduardo Espinoza Guerci como secretario. Mónica Giménez será la primer candidata a convencional.

No solo lo lleva en la sangre. Lo lleva en su trayectoria, en su militancia y en esa capacidad de multiplicar compromiso todos los días.

La elección de @EmiBalbin para conducir la UCR bonaerense representa una enorme oportunidad para reconstruir un radicalismo cercano, con… pic.twitter.com/DfJjhX2Qiy — Nerina Neumann Losada (@NerinaNeumann) May 10, 2026

En la Provincia, em cambio, los tres sectores más importantes de la UCR acordaron armar una lista única y el nuevo presidente del partido provincial será Emiliano Balbín, nieto del histórico referente del radicalismo Ricardo Balbín.

Alineado al senador nacional Maximiliano Abad, Balbín fue diputado provincial hasta diciembre del año pasado. Nacido en Saliquelló, en el sudoeste bonaerense, a más de 500 kilómetros de La Plata, es abogado recibido en la Universidad de La Plata. Integró el gobierno de María Eugenia Vidal, fue electo diputado por primera vez en 2017, reelegido en 2021, pero por el límite a las reelecciones indefinidas no se pudo presentar a un nuevo mandato el año pasado.

La disputa estaba entre el grupo de Abad, Gustavo Posse y Sebastián Salvador (hijo del ex vicegobernador) y el que conocía como «Evolución», con Pablo Domenichini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) como referente; y el Miguel Fernández, exintendente de Trenque Lauquen y último titular de la UCR bonaerense.

Para llegar a la unidad, la vicepresidencia del partido quedó para el sector Evolución, que ubicó a Josefina Mendoza. La vicepresidencia 1ra será ocupada por Pablo Zubiaurre, del grupo de Miguel Fernández y la diputada provincial Alejandra Lorden. La Secretaría General también será de Evolución; y la Tesorería quedó para Gustavo Posse.