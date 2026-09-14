«Por debajo de la indigencia»: Municipales marcharon en Ituzaingó por un convenio laboral

La Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Buenos Aires continuó hoy con su plan de lucha en Ituzaingó, donde la administración Descalzo (antes Alberto, ahora su hijo Pablo) lleva tres décadas sin firmar un convenio colectivo de trabajo y con paritarias amañadas que fueron calando los salarios por debajo de la línea de la pobreza.

El paro con movilización de este lunes fue convocado por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STMI) que conduce el histórico Juan Carlos López, quien acumula más de 40 años en el Estado (llegó desde el viejo Partido de Morón) y busca sacarle provecho al estado de alerta de la FESIMUBO, que quiere presionar al gobierno de Axel Kicillof para que cumpla con la conformación del Consejo del Salario conforme lo establece la Ley 14656/2014, que fija un cupo de representatividad (10%) para sentarse a la mesa de negociación que sólo podría cumplir esa federación.

«Estamos llevando adelante una medida de fuerza por salarios y en el marco del plan de lucha provincial por el aumento del sueldo en todos los municipios que están por debajo de la línea de dignidad. Y por la convocatoria del Consejo del Salario Municipal como marca la ley, y no como quiere el ministerio de Trabajo, que le planta una trampa a las organizaciones sindicales», apuntó hoy Hernán Doval, secretario Gral. de la FESIMUBO, durante el corte que esta mañana realizaba junto al STMI en la esquina de la Av. Néstor Kichner (exRivadavia) y Mariano Acosta.

El decreto del ministro Walter Correa, llamando a todos los gremios con representación estatal (incluido ATE y hasta UPCN, de entre poco y nulo peso en los Municipios) se dio a conocer al mismo tiempo que la Federación realizaba el primer corte de ruta sobre la 205, a la altura de Cañuelas. Entonces comenzaba otra batalla, por las sillas, y la representatividad política. «Lo estamos evaluando. Aunque sea como observador, un representante nuestro va a haber. Si el Ministerio nos convoca como se le ocurre, será su responsabilidad si les funciona o no», advirtió Doval.

PLAN DE LUCHA

Corte en Av. Rivadavia y Mariano Acosta (Ituzaingo) como parte del Plan de Lucha Lucha Total, Permanente y Prolongado en toda la provincia de Buenos Aires.

Con la presencia del Secretario General Hernán Doval y los Sindicatos de la Regional Conurbano Oeste. pic.twitter.com/IMBlPmSJED — Fe.Si.Mu.Bo. (@fesimubo) September 14, 2026

En la marcha hubo apoyo de toda la Regional Oeste de la Federación, desde Luján hasta Morón, pasando por Merlo y hasta Hurlingham (cuyo referente es el presidente del HCD, Miguel Quinteros). Por supuesto, era de esperarse que la vieja Federación de Trabajadores Municipales (FSTMPBA) se sumara al pero. De hecho, salió a celebrar su convocatoria al Consejo.

«Hoy, con enorme orgullo, queremos contarles que el Ministerio de Trabajo de la Provincia, a cargo del Cro. WALTER CORREA, escuchó nuestro pedido y avanzó en la conformación del CONSEJO DEL EMPLEO MUNICIPAL«, comunicó el viernes con las firmas de sus secretarios de Finanzas (Juan Maury) y de Organización (Luis Duré).

Más allá de las internas, en la FESIMUBO no quieren que la convocatoria sea «para la foto» y, además, existe una presión de base que por algún lado tiene que explotar. Aunque el reclamo unánime del peronismo sea contra «el ajuste de Milei», puertas hacia adentro todos reconocen que en la Zona Oeste se pagan de los peores salarios en el Estado.

«En Ituzaingó estamos ya por debajo de la indigencia. Estamos haciendo ésto porque ya agotamos todas las instancias», aseguró hoy JC López, quien estuvo cara a cara con el intendente la semana pasada. Aún así, en la mesa con los gremios, Descalzo estaba más preocupado por contar cómo le fue a Kicillof en Misiones, que de hablar de sueldos. El viejo cacique del PJ, nombrado este año en el BAPRO, coordinada la campaña nacional del MDF.

El gobierno de Ituzaingó este año apenas se dio un aumento de $50 mil sobre los magros salarios de la planta municipal, fijados en un mínimo de entre $283.000 y $321.000 según el Presupuesto 2026 aprobado por el HCD. Por eso hoy también ATE Gran Ituzaingó movilizó al palacio Muncipal. «Hay plata, pero hay muchos servicios tercerizados», se quejó Tony Borja.