Ranking de intendentes: Milei sólo le gana a Kicillof en imagen positiva en tres distritos del GBA

La consultora Global Data publicó el ránking de intendentes del Conurbano Bonaerense correspondiente al mes de agosto, junto con una comparativa entre el Presidente, Javier Milei; y el gobernador, Axel Kicillof. Aunque ninguno de los dos levanta, el líder del MDF se impone en la gran mayoría de los distritos. El libertario sólo gana en tres.

Si ben esta encuesta no marca intención de voto, es un indicador consecuente con el ritmo electoral tanto en el primer, como el segundo y tercer cordón del Conurbano, donde algunos intendentes fue reelectos aún con un diferencia del imagen negativa. Es donde más le cuesta crecer a LLA, que en 2023 dividió votos con Juntos por el Cambio.

De acuerdo a éste último sondeo, basado en 14741 casos total (507-728 en promedio por municipio) que fueron tomados entre el 1 y 4 de agosto, los tres intendentes del Gran Buenos Aires mejor posicionados son Federico Achával (Pilar), con un diferencial de +23,6 puntos porcentuales; Federico Otermín (Lomas de Zamora), con +23,2 puntos; y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) con un saldo positivo de +21,6 puntos. Los tres son del universo peronista.

En el otro extremo del ranking aparencen Fernando Moreira (San Martín), quien se ubica en el último lugar con un diferencial negativo de −18,2 puntos porcentuales; seguido por Julián Álvarez (Lanús), con −17,3 puntos; y Gustavo Menéndez (Merlo), con un saldo de −17,0 puntos. También se trata de tres referentes del FR, La Cámpora y el PJ.

En relación con la variación respecto del mes anterior, la intendenta que más creció fue Eva Mieri (Quilmes), con una mejora de +5,1 puntos porcentuales. En contraste, la mayor caída del mes correspondió a Fernando Moreira, quien registró un descenso de −4,9 puntos. Lucas Ghi (Morón), Pablo Descalzo (Ituzaingó) y Damián Selci (Hurlingham) siguen en la zona roja. Mariel Fernández (de Moreno) subió al 9° puesto del ránking, con 54.6% de aprobación.

Contienda nacional

Por otra parte, en el análisis de imagen por municipio, Javier Milei alcanza sus mejores resultados en zona Norte: Vicente López, donde registra un 43,5%; seguido por San Isidro, con un 42,8%; y San Fernando, con un 39,1%. En el otro extremo, sus niveles más bajos se observan en La Matanza (con 21,4%), Florencio Varela (23,4%) y Merlo (24,5%).

En tanto que Axel Kicillof obtiene sus mejor desempeño en Florencio Varela, donde alcanza el 54,4%; seguido por Almirante Brown, con un 50,7%; y Avellaneda, con un 50,5%. Sus registros más bajos se encuentran en San Isidro, con un 25,3%; Vicente López, con un 30,8%; y Tigre, con un 34,6%.

En la comparación directa entre ambos dirigentes, Kicillof se impone en 21 de los 24 municipios relevados, mientras que Milei obtiene mejores resultados en San Isidro, Vicente López y Tigre. La mayor ventaja a favor de Kicillof se registra en Florencio Varela, donde supera a Milei por 31,0 puntos porcentuales. Por su parte,

la mayor diferencia favorable a Milei se observa en San Isidro, donde aventaja a Kicillof por 17,5 puntos.