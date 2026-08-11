SEOCA participó del plenario del Bloque Mercantil Interior y de las 62 Organizaciones de Moreno

El titular del SEOCA, Julio Rubén Ledesma, participó este martes 11 del plenario de secretarios generales del Bloque Mercantil del Interior, que contó con la presencia del ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; del senador nacional Jorge Capitanich; el ex intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi y el abogado laboralista Miguel Virgilis.

Primeramente, en las instalaciones del SECLA en Avellaneda, se realizó la reunión del secretariado del Bloque. El anfitrión Orlando Machado recibió a los dirigentes junto al secretario General del Bloque Ricardo Raimondo, quienes posteriormente con Ledesma, trazaron un panorama sobre la realidad de los trabajadores de comercio, la situación actual y el futuro de la obra social.

Más tarde se sumó el presidente de OSECAC Carlos Pérez, quien expuso sobre el desafío que enfrenta el sistema solidario de las obras sociales ante una gestión libertaria.

Además, se trató la continuidad de la obra Sagrado Corazón II en La Matanza que beneficiará a los trabajadores mercantiles del conurbano, principalmente de la zona oeste.

Luego en el auditorio del sindicato de Lanús Avellaneda, en un encuentro más distendido, el Ministro de la cartera laboral Walter Correa, el compañero Jorge Ferraresi y luego, Jorge Capitanich disertaron ante los dirigentes de las distintas regionales del país, sobre la realidad política y laboral “debatiendo posibles acciones para fortalecer el sector mercantil”.

El cierre estuvo a cargo de Virgilis, quien analizó la reglamentación de la Reforma Laboral y su judicialización.

También estuvieron los directores titulares de la obra social mercantil, Carlos Restivo y Luis Oberto, entre otros.

El Bloque Mercantil del Interior es una corriente interna de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, conformada por 35 gremios de base distribuidos a la largo y ancho del territorio nacional. Entre sus integrantes, se encuentran varios de los sindicatos mercantiles con mayor jurisdicción y cantidad de afiliados del país, como el SEOCA de Zona Oeste, la AGEC de Córdoba, Río Cuarto, el CEC de Zona Norte y el SEOC de San Miguel de Tucumán.

Moreno

Por otra parte, Ledesma ofició de anfitrión, en la sede del SEOCA de Moreno, del acto de normalización de las 62 Organizaciones Peronistas. Finalmente, la ex concejal Karina Álvarez asumió la secretaría general de la Seccional. Del acto participaron el ex diputado Daniel Arroyo; el secretario del Interior 62 Organizaciones, Rubén Grimaldi; el titular de la Seccional Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Joaquín Santucho; e integrantes de la Comisión Directiva del SEOCA-