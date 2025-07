Somos presentó candidatos en Morón: «El Municipio no puede estar al servicio de los políticos»

A pesar de las demoras para oficializar las listas (o el escaso margen entre el cierre del 19 de julio y la elección del 7 de septiembre), el frente Somos largó ya su campaña en Morón. Sus candidatos no sólo empezaron a militar la calle y las redes sociales, sino que también presentaron la nueva sociedad electoral.

Fue esta mañana en el café La Moneda de Morón, en una conferencia liderada por Francisco Mones Ruiz, que este año termina su mandato (fue electo por JxC) pero buscará renovar su banca por la «ancha avenida del medio». «No vamos a ninguno de los extremos», aseguró el dirigente del ARI. Disuelto Juntos por el Cambio, Somos recogió a la dirigencia que el Patria y LLA dejaron fuera: UCR, GEN, CC, PS y peronismo anti K confluyen en esta fuerza que tiene en cada municipio la impronta de sus propios candidatos. En este caso, con mayoría de centro y algo de progre.

«Mi identidad es republicana, pero ésta es una confluencia de identidades. Tenemos una propuesta muy clara a nivel municipal. Unos tendrán una agenda más progresista, otros más liberal. Pero vamos a representar a esa gran clase media que quiere ver un Morón distinto», explicó Ruiz, acompañado en la mesa de presentación por Susana Picón y Rolando Moretto (segunda candidata a concejal y actual escaño, ambos de la UCR); referentes del GEN y del peronista Julio Zamora (intendente de Tigre).

También estuvo un Leandro Ugartemendía que sólo adhiere. El referente (no orgánico) del PRO, dijo: «Que Francisco encabece la lista a concejales de Morón por un espacio que no responde ni al kirchnerismo ni al falso liberalismo que supo (¿o sigue?) ser socio del sabbatellismo, es una garantía de algo que escasea: control del gasto, denuncia de la falta de transparencia, y trabajo para poner al municipio al servicio de los vecinos y no de la política».

No hubo cartón lleno. Facundo López, referente Zamora (junto a Juan Schiarretti fue de los fundadores del frente junto a Facundo Manes, Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer), candidato a primer consejero escolar en Morón, participó de la primera parte de la conferencia (se excusó en temas de agenda), pero dejó un título: «Dicen que somos un rejunte. Pero en realidad somos como la selección nacional. Tenemos a los mejores de cada equipo», sentenció.

Por supuesto, una mirada crítica sobre la gestión municipal, que a su vez enfrenta fuego amigo y cuya lista oficial (por Fuerza Patria) es todavía una incógnita, pese a la supuesta unidad que se forjo luego de que el intendente, Lucas Ghi; y el Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella jugaran con sus propias cartas. A esta hora no hay una lista oficializada.

«Tenemos un estado municipal ausente. Se empezó a mover ahora, para las elecciones. Cómo puede ser que un Municipio con 123 mil millones destine el 5% a la seguridad. No podemos cobrar tan caras las tasas para no dar servicios. Por eso cayó la cobrabilidad. Pasó del 75% a debajo del 60%. El problema es el gasto político», dijo Ruiz.

Y avanzó: «El municipio ha sido usado para financiar la estructura política del Nuevo Encuentro. No podemos tener 400 funcionarios. Hay que reducirlos a la mitad. Y definir prioridades: Si el Municipio está para conchavos de la política, o si tiene que estar al servicio de los vecinos. Es la propuesta que vamos contar, y que no vamos a vender».