Trabajadores de la Ganadera San Roque cortan Ruta 4 por deudas y despidos: «Nos tomaron el pelo»

Una semana después del anuncio oficial de un «acuerdo» para evitar el cierre y reincorporar a la mayoría de sus 140 empleados, la Ganadera San Roque de Morón vivió por primera vez una protesta en la puerta de su planta de la Av. Irigoyen y Pola. Trabajadores denuncian que no sólo no se cumplió «con nada», ni siquiera con el pago de la quincena.

«La empresa se echó atrás. Al principio fue al diálogo, pero después siguió en su postura. Nos tomaron el pelo», indicó Diego, uno de los empleados del matadero ubicado sobre la Ruta4 en Morón Sur. A fin de febrero, la firma comunicó que bajaba sus persianas por culpa de las importaciones de carne y la caída del consumo, pero desde el gremio sostienen otra cosa: Que existe un plan para mantener los márgenes de ganancia a costa de la precarización laboral.

El pasado 11 de marzo, desde el Ministerio de Trabajo bonaerense y el Municipio, celebraran la firma de un acta, en la que 15 trabajadores pasaban a retiro y otros lo analizarían al menos, a cambio de reabrir la planta esa misma semana.

Con el impulso de los Ministros @waltercorreaok y @CostaAugusto9, del int. de Morón, Lucas Ghi, y de las asociaciones sindicales , se alcanzó un acuerdo para la reapertura del histórico frigorífico Ganadera San Roque, que permitirá la reincorporación de más de 100 trabajadores. pic.twitter.com/rMUBA9bNb5 — Trabajo PBA (@TrabajoPBA) March 12, 2026

Pero no sucedió así: «Trajeron una lista de 25 personas que no quieren más en la empresa. Nuestros representantes quisieron negociar porque había 20 personas que querían irse. Pero no lo aceptaron. Hay una persecución. Ni siquiera dicen cómo les van a pagar a los que quieren echar».

Los trabajadores contaron este viernes que «no nos permiten entrar a trabajar», mientras que sus dueños «desvían todo a otros frigoríficos».

«Todo por avaricia, porque se estaba trabajando. Ahora quiere precarizar a los empleados y ganar más dinero», explicaron.

Los apuntados son dos: Néstor Navarro, empresario de la carne y que fuera vicepresidente 1° del Club San Lorenzo de Almagro hasta abril de este año, bajo la conducción del destituido Marcelo Moretti; y Diego Rinandelli, el director a quien señalan como un verdadero «testaferro». Este último es quien puso la cara por la empresa. Y es, a su vez, director de Sulten SA, una firma dedicada a la faena de ganado en Esteban Echeverría. Ambos dirigen empresas dedicadas a la importación, exportación y distribución de carnes. «Están forrados en plata», dicen en la Ganadera.

Moretti y Navarro, juntos en CALSA. El segundo renunció en abril, tras la destitución del presidente.