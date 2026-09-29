Tras el anuncio de la Multicolor, el Frente Gremial docente lanzó un paro para éste jueves 1 en PBA

El Frente de Unidad Docente Bonaerense, que integran FEB, SUTEBA, AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica de Buenos Aires) y UDOCBA anunció un cese total de actividades para éste jueves 1° de octubre en todas las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue comunicada este mediodía, luego de una serie de asambleas y debates; y de la convocatoria lanzada ayer por la seccionales que conduce la Multicolor (de izquierda) como así también la Asociación de Maestros de PBA. A diferencia de éstos, que piden públicamente por paritarias, la FUDB argumentó la medida de fuerza en el reclamo de medidas de prevención y protección frente a situaciones de violencia que se repiten en las comunidades educativas.

«El paro docente convocado por la Multicolor el 1/10 en Buenos Aires es tan fuerte, que se sumó el Frente Gremial. Vamos al paro provincial, contra la violencia hacia las y los docentes, y por el inmediato aumento salarial», posteó en redes sociales la diputada bonaerense del FIT y secretaria del SUTEBA Matanza, Romina Del Plá (PO).

El anuncio de la central gremial coincidió hoy con un acto del gobernador, Axel Kicillof; junto al intendente matancero Fernando Espinoza, en Virrey del Pino, donde habrían armado un acto cerrado y que discriminó a la oposición.

El exconcejal del FIT Juan Romero (Tribuna Docente) denunció ésta mañana un «Megaoperativo del PJ para impedir que la comunidad educativa de la Escuela 120 y el SUTEBA Matanza ingresen al acto de inauguración del edificio nuevo, una conquista de la lucha y organización docente de la que se quiere aprovechar Kicillof y Espinoza».

El paro docente convocado por la Multicolor el 1/10 en Buenos Aires es tan fuerte, que se sumó el Frente Gremial. Vamos al paro provincial, contra la violencia hacia las y los docentes, y por el inmediato aumento salarial. 💪🌈 pic.twitter.com/DhtNpZlb1P — Romina Del Plá (@RominaDelPla) September 30, 2026

Por su parte, la Asociación de Maestros (un pequeño gremio independiente con personería jurídica y lugar en la mesa paritaria) sigue adelante con su plan de lucha. Aunque se sumó al reclamo por seguridad, sostiene que la Dirección Gral de Escuelas «es responsable»: «La violencia reiterada que ha ingresado en las escuelas producto de años de políticas de ajuste sobre la sociedad argentina, necesita de la intervención del estado provincial para poner límites».

Ya asea que lo haga para aplacar a las bases, para tapar el reclamo opositor interno o para limar al gobernador (aunque se aparte del reclamo salarial) la movida del Frente Gremial tiene motivos auténticos. Son los mismos que llevaron a todos los gremios docentes a realizar una medida de fuerza el jueves 24 de septiembre en Hurlingham, donde, un día antes, la madre de una alumna tomara de los pelos a la directora de la EP N°11 e intentara atacar a una docente.

Otro de los conflictos que aceleró el reclamo se produjo en Ensenada, luego de los incidentes registrados en la Escuela Primaria N°13. La seccional de SUTEBA realizó un paro distrital de 36 horas con una movilización. Días después, una docente de Almirante Brown resultó agredida por la madre de un alumno, según informaron fuentes gremiales.

El pasado viernes, tras una reunión de la Comisión Técnica Salarial, el FUDB también reclamado a la Provincia la continuidad urgente de la negociación paritaria y planteado, entre otros puntos, un aumento salarial, mejores condiciones laborales, mayor prevención e intervención frente a las situaciones de violencia y cobertura integral de IOMA.