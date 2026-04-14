Tras la merma en los colectivos, la Provincia reunió a empresarios y prometió mejorar los subsidios

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci; y el subsecretario de Transporte, Damián Contreras, se reunieron este lunes con las cámaras que nuclean a las empresas de colectivos y se comprometió a mejorar la cuota de subsidios.

El de abril se pagará en forma anticipada y con un aumento del 65%. Sin embargo, “si la Nación no cumple sus obligaciones, el esfuerzo de la Provincia no alcanza”, lamentó Marinucci.

El encuentro se dio en el marco del conflicto que atraviesa el sector por el aumento del combustible, las paritarias y la merma de los usuarios.

Empresas de transporte del AMBA: el Gobierno pagará parte de la deuda de subsidios y abre una mesa técnica para reordenar el sistema. Alertan por el impacto del gasoil en costos y frecuencias pic.twitter.com/iDaqDpyjt1 — Malen (@malenadelosrios) April 14, 2026

La Provincia paga aportes por las líneas provinciales, Nación por las nacionales y sólo en CABA no se acumularon deudas ni se afectó el servicio como sí ocurrió las últimas semanas hasta en el GBA.

“Pedí reunirnos para escucharnos y analizar alternativas. La Provincia mantiene un reclamo desde hace dos años y medio por los fondos que Nación adeuda. Si esos recursos se transfirieran, se podrían aliviar muchos problemas, entre ellos el transporte”, indicó el ministro.

Por su parte, el titular de A.A.E.T.A, Luciano Fusaro, señaló: “La Provincia acreditó parte del subsidio y avanzamos en el análisis de partidas pendientes, principalmente los atributos sociales que debe pagar Nación. Vamos a continuar las gestiones en ese sentido”.