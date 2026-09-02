Tras la protesta de la FESIMUBO, la Provincia reglamentó el Consejo de Empleo Municipal

El lunes, mientras la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) cortaba las rutas 6 y 205, a la altura de Cañuelas, el Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa, publicó la Resolución que reglamenta el Consejo de Empleo Municipal, pero sin respetar a rajatabla la constitución establecida por la Ley 14656/2014.

La RESO-2026-183-GDEBA-MTGP firmada por Correa el 10 de agosto se respalda en un dictamen emitido por la Asesoría General de Gobierno el último 7 de junio. La cartera definió el avance como la reparación de una “deuda histórica”.

El organismo está previsto en la Ley reglamentada en 2016, bajo la gestión de María Eugenia Vidal. Según informó el Ministerio, la norma fue judicializada en 2018 por falencias que impedían aplicarla y el Consejo nunca llegó a constituirse. En la FESIMUBO creen que no se respetó la norma y que se incluyó a otros gremios «que no llegan a tener la representación suficiente» con tal de tener una «foto» de cara a la campaña electoral, pero sin resoluciones de fondo.

La Federación tomó el reclamo de las bases y pide elevar el piso paritario en los municipios, donde se pagan los salarios en blanco más bajos del país, con escasa o nula repercusión gremial, salvo excepciones: internas o peleas políticas.

DOVAL SOBRE EL CONSEJO DEL EMPLEO MUNICIPAL pic.twitter.com/t37npayoiA — Fe.Si.Mu.Bo. (@fesimubo) September 2, 2026

Tras la Resolución, la federación que conduce Hernán Doval (Avellaneda) anticipó nuevas protestas en otros puntos bonaerenses dentro de un plan “total o integral, permanente y prolongado”, pensado para sostenerse durante un año.

La agenda de la Central incluye no sólo una recomposición salarial, sino también el rechazo a las contrataciones mediante monotributo y becas. Hay municipios como Merlo en los que el salario básico no llega a los $200 mil pesos. Y un jubilado del IPS pena con una jubilación inferior a la mínima de la ANSES, ademá de tener que lidiar con IOMA. En Municipios como Morón, históricamente el más ordenado de la Zona Oeste, actualmente el 42% de sus casi 8 mil empleados (más que en el viejo Partido de Morón) está bajo un contrato precario de trabajo, anual o mensual.

Doval, mientras tanto, intenta separar el reclamo de una ruptura interna con Axel Kicillof. “Eso no es nada contra Axel Kicillof, pero este es nuestro rol. Los trabajadores no pueden estar esperando tanto con básicos de 150 mil pesos”, sostuvo antes de los cortes. En septiembre de 2025, el gobernador lo había recibido junto con Correa y Rubén “Cholo” García. Según la federación, entonces hubo un compromiso de convocar al organismo antes de fin de año.

En paralelo, autoridades de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires (STMPBA) y dirigentes vinculados a la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA) hicieron un plenario en La Plata para reclamar participación, mientras Doval llevó su planteo al Senado bonaerense.

Audio: Carlos Rodríguez, secretario Secretario de Regionales de la @fe_si_mu_bo

«La dice que se debe convocar a los gremios con 10% de representación entre los afiliados. Y lo que firmaron nos cambia un montón. Lo que quieren es una foto. Hay sindicatos como ATE que no tienen número para estar en el Consejo. Es una resolución que inventaron ellos, cuando la ley dice otra cosa», explicó Carlos Rodríguez, secretario de Regionales de la FESIMUBO. Hace unas semanas, en un plenario en Morón, Doval había aclarado que no se opone a que otros gremios participen como observadores, pero ya planteaba la posible utilización del Consejo.