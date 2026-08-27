La Vice pasó por La Matanza: Victoria Villarruel visitó la obra del Padre Mario, en González Catán
La vicepresidenta, Victoria Villarruel, visitó este viernes la Obra del Padre Mario Pantaleo, ubicada en González Catán.
«Es una institución que desde hace décadas transforma vidas a través de la educación, la salud, la inclusión y el acompañamiento a las familias. Con más de 600 trabajadores, es el tercer empleador de La Matanza, después del Municipio y Mercedes-Benz. Ese dato habla de la dimensión de una obra que no solo brinda contención y oportunidades, sino que también genera trabajo y desarrollo en su comunidad», posteó la presidenta provisional del Senado.
Y agregó en redes: «El legado del Padre Mario sigue vivo en cada persona que forma parte de esta institución y en una forma de entender el compromiso con los demás basada en la solidaridad, la vocación de servicio y el trabajo cotidiano. «La Argentina también se construye desde cada comunidad, desde sus instituciones y, sobre todo, desde su gente».