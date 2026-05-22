Viejas canciones: Kicillof sumó a Alberto Descalzo a su armado y le pagó con un cargo en el BAPRO

Tras sumarlo a su armado político, el gobernador Axel Kicillof firmó el decreto que designa al exintendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, como presidente de Provincia Seguros, la compañía de seguros generales del Grupo Provincia.

Según trascendió, el vínculo del viejo cacique del PJ bonaerense con Kicillof viene construyéndose desde hace años y se hizo visible públicamente el pasado 8 de mayo, cuando asumió la presidencia del PJ de su distrito con la presencia de la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis entre los asistentes.

En ese acto, Descalzo fue explícito: “Ese compañero de la provincia de Buenos Aires, ese compañero Axel Kicillof que nos acompaña y al que vamos a acompañar”.

El Grupo Provincia agrupa otras firmas estratégicas como Provincia ART, Provincia Leasing, Provincia Fondos y Provincia Net. Hasta el viernes pasado, la presidencia de Seguros estaba en manos de Sergio Patrón Costas, hombre del intendente de Merlo Gustavo Menéndez.

Mientras ajustan a jubilados, abandonan a las personas con discapacidad y destruyen la producción nacional, nosotros elegimos organizarnos para defender cada derecho conquistado. pic.twitter.com/YuASGYL3LI — Pablo Descalzo (@PablocDescalzo) May 9, 2026

También esta semana, el gobernador colocó al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, al frente del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), organismo orientado a posicionar a la provincia como polo de innovación tecnológica.

Para Descalzo, esta es la segunda vez que sale de Ituzaingó para ocupar un cargo en el Estado provincial. La primera fue fugaz: asumió como ministro de Seguridad bonaerense el 26 de diciembre de 2001 y fue reemplazado apenas doce días después, con la llegada de Felipe Solá a la gobernación.

El exintendente, el único que tuvo Ituzaingó hasta que fue electo su hijo, no llegó ahí por nepotismo, sino por política: Era uno de los hombres de Eduardo Duahlde, y se quedó con sucesivas internas en el PJ hasta que dejaron de enfrentarlo. En 2005 fue el primero en sumarse al armado de Néstor Kichner, apoyando la lista a senadora de Cristina Kirchner (FPV). Y ahora, por supuesto, puso su experiencia al servicio de la campaña presidencia del MDF.