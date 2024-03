Zabaleta, autocrítico y con perfil propio: «¿Alguien de nuestro gobierno pidió disculpas?»

Con críticas al gobierno de Alberto Fernández, del cual fue ministro de Desarrollo Social durante 13 meses, áspero con el camporismo y con guiños al radicalismo, el exintendente de Hurlingham Juan H. Zabaleta empezó a construir un perfil propio de cara a la interna que se viene en el peronismo de la Provincia.

Tras las reiteradas fotos con el díscolo Facundo Moyano, referente del gremio de Peajes, y con el exjefe del PJ bonaerense, Fernando Grey, Zabaleta fue entrevistado esta mañana en Radio Mitre. «¿Están conformando un nuevo peronismo en la Provincia para enfrentar a La Cámpora?», le preguntó Eduardo Feinmann. «Sería muy chiquito ese objetivo, de enfrentar sectores cada vez más minoritarios en el peronismo. Alguien de nuestro gobierno pidió disculpas en algún momento? Vinimos a llenar la heladera, a bajar la inflación y terminamos en un lavarropas, con internas, políticas epistolares. Todo lo que nos fue alejando», sostuvo el dirigente que ahora dirige un taller mecánico gracias a su otra vieja pasión: el automovilismo.

«Milei es parte de nuestras equivocaciones. Hay que mirar para adelante. Si seguimos con la misma receta el biscochuelo se va seguir quemando. Hay que animarse a construir mayorías», dijo. Y aclaró: «Pienso lo mismo que Lousteau. Pienso que el Gobierno sólo mira el mercado y el dólar. Y también hay que mirar a lo social».

«Me reúno con buenos dirigentes, con experiencia en gestión. La gente va a decidir si Cristina fue. La casa se construye de abajo para arriba y estoy convencido de que hay dirigentes que tienen que mirar Rosario y apoyar a Rosario. Que diferencia puede haber cuando le pegan un tiro en la cabeza a un pibe de 25 años. Ahí no hay diferencia. Estoy esperando que alguien de nuestro espacio se ponga al lado de Pullaro», reflexionó.

«La autocrítica sirve para adelante. Yo me hago cargo. No se puede volver a repetir. Para delante no se puede elegir más un candidato a dedo. Eso fracasó», sostuvo de cara al 2025, pero con la bronca de haber sido sorprendido de local en su terreno. «El que quiere llegar al poder que vaya a una elección y gana o pierde. Me pasó a mí: 38 mil votos sacó el candidato presidencial en Hurlingham y la elección municipal puso 55 mil. Seguramente las PASO del año que viene va a ser en igualdad de condiciones, con menos aparato», dijo.

Consultado sobre el futuro de la gestión Milei, aclaró que «no quiero que al Gobierno le vaya mal, porque le va a mal al laburante, que no le alcanza la plata, que tienen miedo que le roben. El peronismo tiene que animarse a saltar los límites de sus propias fronteras y construir mayorías de verdad. En ese camino estamos».

La nueva interna post Milei

La semana pasada, Zabaleta se mostró junto intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray; el ex diputado Facundo Moyano; y la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de los Peajes, Florencia Cañabate.

Se reunieron en el Centro de Monitoreo de Autopistas de Buenos Aires Sociedad Anónima (AUBASA), ubicado en el peaje de Hudson (autopista Buenos Aires-La Plata) y abordaron la importancia de generar una interconexión entre los centros operativos de monitoreo municipales y los de las autopistas para generar corredores seguros que permitan acciones conjuntas de prevención del delito y de accidentes de tránsito.