12 detenidos: Cayó una banda de boqueteros que planeaba robar dos bancos en Baradero y Morón

Un intento de robo bajo la modalidad «boqueteros» fue frustrado esta madrugada en una sucursal del Banco Provincia de la ciudad de Baradero, tras un rápido accionar de la Policía de la Provincia, que dejó como saldo 12 detenidos.

Fuentes policiales anticiparon que el hecho se produjo en la entidad ubicada entre las calles Laprida y Fray Justo Santa María de Oro e intervinieron efectivos de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado y del Grupo Halcón.

Los investigadores remarcaron que de los 12 detenidos, hay 11 hombres y una mujer, entre los cuales figuran el líder de la banda, el proveedor logístico y el especialista en boquetes, que era de nacionalidad uruguaya.

Entre los apresados se encuentran I. A. C (28 años), C. R. R. (42), P. C. D. L. S. (27), C. C. A. R. (46), P. A. Y. (48), H. E. C. (65), W. A. P. (uruguayo de 63 años), A. S. R. (43), V. L. P. (37) y D. P. Q. (33).

En la Volkswagen Amarok fueron detenidos el líder y organizador general de la estructura delictiva, el ex policía federal Carlos Daniel Maidana (59), que ya contaba con antecedentes penales: Exonerado de la Policía Federal en 1995, acumuló secuestros extorsivos y estuvo prófugo tras ser acusado de liderar una banda de policías que secuestraba y extorsionaba a extranjeros en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

La Policía Bonaerense investigaba desde hacía días a un grupo delictivo que podía llegar a dar un golpe en algún banco, bajo la modalidad de boqueteros, pero desconocía el lugar donde planeaban hacerlo.

En ese sentido, tenían como opciones esta entidad bancaria y una sucursal del Banco Nación de Morón, para lo cual habían contratado un «hacker» que se encargaba de desactivar las alarmas. Por lo que se dio intervención al Juzgado Federal de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez.

Durante el operativo, se incautaron una camioneta Volkswagen Amarok, una camioneta Renault Duster blanca y un furgón Fiat Iveco, una pistola calibre 9 milímetros Pietro Beretta, con pedido de secuestro activo por un hecho de robo bajo la modalidad entradera del 6 de mayo de 2026 en la Comisaria 1ra de Almirante Brown, una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus, 25 cartuchos intactos calibre 9 milímetros.

También se secuestraron 16 teléfonos celulares, una cámara con sonda endoscópica utilizada para la exploración interna de estructuras y conductos, 12 pares de guantes, 200 precintos plásticos, vestimentas oscuras varias y 100 bolsas de arpillera con la leyenda impresa Bolsa Para Escombro.

Otros objetos incautados fueron 10 bolsos porta herramientas conteniendo pala de punta, macetas de gran corte, masa, corta hierro, taladros, pinzas, agujereadoras, rotopercutora, varias mechas de alta resistencia, barretas, criquet tipo botella, cableado eléctrico, amoladoras, discos de corte, escalera, corta cadenas, guantes de latex y cinta de embalar.

Los policías lograron la interrupción de la marcha de los tres vehículos sospechosos para frustrar el intento de fuga de los delincuentes, sin que haya civiles ni efectivos lesionados, como así tampoco daños materiales.

La colaboración de Policía Federal

La División Unidad de Operativa Federal Morón de la Policía Federal colaboró con la fuerza Bonaerense en el operativo.

La PFA ayudó en la intensificación de los dispositivos de vigilancia y observación sobre los objetivos investigados, manteniéndose un monitoreo permanente mediante recursos técnicos y personal encubierto perteneciente a ambas fuerzas.

Intervino durante las pesquisas la Fiscalía Federal de Morón, a cargo de Sebastián Bassi.

FRUSTRAN ROBO 💰 BOQUETERO A BANCO 🏦



Ocurrió en BARADERO 🇦🇷



Hay 12 detenidos.pic.twitter.com/U2ua6DRUHF — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) June 14, 2026

En ese contexto, los efectivos federales apostados en las inmediaciones del objetivo observaron ingresar, previo saltar el muro de una finca lindera emplazada detrás de la entidad bancaria, a un masculino encapuchado y utilizando guantes, registrándose instantes después la activación del sistema de alarma del banco.

Participó además personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la Policía Federal.

La investigación penal se inició el martes 19 de mayo de 2026 a las 19:00, en la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado.

El proceso se activó tras la recepción de un correo electrónico que contenía una pormenorizada denuncia anónima dirigida de forma directa a esa dependencia.

El denunciante, invocando razones de estricta seguridad personal, resguardo familiar e integridad física frente a la presunta peligrosidad de los sospechosos, optó por mantener bajo reserva su identidad.

No obstante, proveyó información provista por una fuente humana con conocimiento directo sobre las actividades de una sofisticada estructura criminal.

La misma se encontraba abocada al planeamiento y ejecución inminente de robos de gran escala bajo la modalidad de boquetes orientados a dos entidades bancarias específicas: una sucursal del Banco de la Nación Argentina en la localidad de Morón y otra del Banco Provincia en Baradero.

La banda delictiva estaba conformada por sujetos con antecedentes penales y previos pasos por dependencias carcelarias.

🚨 GOLPE BOQUETERO FRUSTRADO: UNO DE LOS DETENIDOS ES UN EX POLICÍA

– La justicia investiga si el organizador de una serie de asaltos boqueteros a bancos es un ex policía federal que había denunciado a un fiscal y policías en una causa narco.

– Los detenidos por intento de golpe… pic.twitter.com/pHJKngn3FD — Vía Szeta (@mauroszeta) June 14, 2026

El esquema logístico y operativo precisaba las identidades de los imputados y las modalidades de intrusión en ambos objetivos públicos:

Objetivo A: Banco de la Nación Argentina (Morón). La organización había seleccionado la sucursal ubicada en la Avenida Rivadavia 18.059.

El plan criminal, denominado por la propia banda como el «Robo del Tesoro», contemplaba la sustracción de lingotes de oro, dólares estadounidenses y el vaciamiento de las cajas de seguridad de la entidad. Para acceder a las instalaciones, se establecieron dos puntos de ingreso a través de edificaciones civiles linderas: un local de venta de calzados sobre la Avenida Rivadavia (donde anteriormente operaba una peluquería) y un predio destinado a estacionamiento y cocheras que conectaba de forma interna las arterias de Rivadavia y Uruguay, facilitando una doble vía de escape.

Objetivo B: Banco Provincia (Baradero). La segunda entidad bajo amenaza era la sucursal de la calle Laprida 1036.

El planeamiento estratégico identificó una ferretería pintada de color verde situada en la ochava de Laprida y Santa María de Oro.

Inmediatamente a la izquierda de dicho comercio se emplazaba una vivienda particular provista de un portón blanco.

El patio posterior de este inmueble lindaba de manera directa con el sector de las bóvedas del banco, configurando la zona de acceso elegida para iniciar las perforaciones tácticas.

🔴 La Policía frustró un robo boquetero en el Banco Provincia de Baradero y detuvo a 12 personas



🔎 El líder era un ex policía federal exonerado en 1995. Planeaban el "Robo del Tesoro": lingotes de oro, dólares y cajas de seguridad.



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