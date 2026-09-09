Activó una alarma: Empleada de una joyería se resistió a un robo, en el centro de William Morris

La empleada de una joyería de William Morris evitó que dos motochorros asalten el comercio al forcejear con los delincuentes y activar una alarma vecinal, tras lo cual se dieron a la fuga. Todo quedó registrado por cámaras de la cuadra.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 del miércoles en un local ubicado sobre la Av. Villegas, esquina Dolores de Huici. Uno de los delincuentes disparó al aire antes de escapar.

«Estaba trabajando en el fondo. Se acercan dos chicos con casco, uno se arrima la caja y me dice ‘deme todo’. Cuando hago sonar el botón, uno de los muchachos se me viene encima y me quiere pegar un culatazo. Logro zafarme y al sonar la alarma se sube a la moto y se manda en contramano. El otro manotea lo que puede de la vidriera y se va», contó Verónica, la víctima, hoy al canal América 24.

La ayuda policial demoró entre 15 y 20 minutos. «Pensándolo en frío hice todo lo que no debería. Pero era un día difícil y que te vengan a robar lo poco que recaudas te hace reaccionar así. Acá falta prevención, no se controlan a las motos. Tampoco hay policía en la calle. Esto ocurrió a las 6.30 de la tarde», contó la vendedora, todavía conmocionada.

🚨 INTENTO DE ROBO A UNA JOYERÍA DE WILLIAM MORRIS



👉 Terminó con disparos al aire y un gran susto para comerciantes y vecinos. El hecho ocurrió a plena luz del día, sin heridos pero con fuerte preocupación por la inseguridad.#a24 pic.twitter.com/sbqdfZbis3 — A24.com (@A24COM) September 10, 2026