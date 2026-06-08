32 detenidos por una fiscalía de La Matanza: Cayó una banda de extorsionadores de Gemidos TV

Agentes del departamento de «Casos Especiales» de la Policía bonaerense detuvo a más de 30 personas sospechadas de montar una red de extorsionadores que operaba desde una cárcel de González Catán, en La Matanza.

La investigación comenzó tras la denuncia de un hombre que, luego de ingresar al sitio “Gemidos TV”, fue amenazado por supuestos proxenetas que le exigieron dinero para no atacar a su familia. Bajo extorsión, la víctima entregó USD 10.000 y realizó transferencias por $3 millones.

Las pesquisas permitieron determinar que las llamadas provenían de la Unidad Penitenciaria N°43 de González Catán, donde se detectó una organización que utilizaba perfiles falsos en la plataforma para captar víctimas y luego exigirles dinero mediante amenazas.

Además, obtenían datos personales a través de bases de datos adquiridas por Telegram y utilizaban «cuentas mulas» para mover los fondos.

Tras una entrega controlada de dinero, fue detenida una mujer que actuaba como cobradora y se comprobó que mantenía contacto con uno de los líderes de la maniobra, preso en la Unidad.

En allanamientos posteriores se secuestraron decenas de celulares, tarjetas SIM y otros elementos utilizados para cometer los delitos.

Finalmente, este lunes se realizaron 31 allanamientos en distintos puntos del conurbano y en las unidades penitenciarias 43 y 58, con un saldo de 32 detenidos, entre ellos un policía bonaerense y dos agentes del Servicio Penitenciario.

La causa es investigada por la UFI N°5 de La Matanza, a cargo del fiscal Juan Marcelo Diomede.