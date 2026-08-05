400 dosis de cocaína: Cayó una banda narco que operaba bajo el sistema delivery en Morón Sur

Cinco personas fueron detenidas por la Policía, acusadas de integrar una organización dedicada a la venta de estupefacientes en el barrio Presidente Ibáñez (jurisdicción Cría Gervasio Pavón) de Morón Sur y otras zonas aledañas.

Los arrestos se produjeron tras una serie de allanamientos ordenados por la Justicia, que además permitieron secuestrar un arma de guerra, vehículos y cerca de 400 dosis de cocaína listas para su comercialización.

El operativo fue desarrollado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas Morón, a partir de denuncias anónimas de vecinos que alertaban sobre la venta de droga en distintos puntos del barrio.

Según se estableció, la organización repartía la mercadería utilizando motovehículos disimulados con cajas de delivery de comida, mientras que los pedidos se coordinaban por WhatsApp mediante claves como “matambre” o “medio matambre”, en alusión a las dosis solicitadas. Los pagos se realizaban mayormente a través de billeteras virtuales.

Las tareas de investigación, que incluyeron seguimientos, fotografías y filmaciones, permitieron identificar como principal responsable a un hombre apodado “El Sicario”, con antecedentes penales por delitos vinculados al narcotráfico.

En tanto, su expareja cumplía un rol de segunda línea en el fraccionamiento y armado de las dosis, mientras que otros integrantes se desempeñaban como repartidores.

Con el respaldo de la Unidad Funcional de Investigaciones 9 especializada en Narcotráfico de Morón, el Juzgado de Garantías 3, subrogado por el juez Jorge Rodríguez, autorizó los allanamientos que derivaron en las detenciones.

Los cinco imputados, todos mayores de edad, quedaron acusados de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de guerra.

Entre los elementos secuestrados figuran teléfonos celulares, balanzas de precisión, handies, una máquina termoselladora, dinero en efectivo, dos motocicletas Honda GLH 150 y un automóvil Chevrolet Cruze.