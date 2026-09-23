A los tiros en Ramos Mejía: Los clientes evitaron el robo a una sucursal del «Galicia»

Una banda integrada por al menos tres delincuentes armados intentó asaltar hoy una sucursal del Banco Galicia, en Ramos Mejía, aunque no logró su cometido, debido a que los clientes lograron reducir a uno de los sospechosos.

La violeta situación se vivió cerca del mediodía, cuando un delincuente armado ingresó en el recinto donde funcionan los cajeros automáticos de la sucursal bancaria situada en el cruce de la avenida San Martín y Villegas (La Matanza).

Al advertir que el delincuente había disparado, los otros clientes que estaban en el recinto reaccionaron en el acto: redujeron y desarmaron al ladrón. Los dos cómplices del asaltante, que lo esperaban en un vehículo en la puerta de la sucursal del Banco Galicia en esa localidad de La Matanza, huyeron a toda velocidad.

Mientras se concretaba el arresto ciudadano, una vecina que había escuchado las detonaciones llamó al número de emergencias 911 A pesar de que hubo disparos en una zona comercial, no heridos

La policía montó un operativo cerrojo para intentar dar con los delincuentes que escaparon. En tanto, el ladrón que fue reducido por los clientes fue trasladado a la seccional local.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Matías Nahuel Marando, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 12 del Departamento Judicial La Matanza.

🔹 Lomas del Mirador: así redujeron los vecinos a los delincuentes que intentaron robar en un banco



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“Acá en La Matanza estamos cansados de los robos. Yo ando armado; soy legítimo usuario. No bien me encontré con el ladrón, traté de reducirlo con el otro muchacho, pero el delincuente comenzó a disparar. Efectuó cinco balazos; afortunadamente no hirió a nadie”, expresó uno de los clientes al móvil del canal de noticias de La Nación (LN+).

A partir de la reconstrucción del violento episodio realizado por los policías se determinó que los delincuentes habían llegado a las adyacencias de la sucursal a bordo de una camioneta. Seguían a un cliente que ingresó al banco.

En ese momento, uno de los ladrones descendió de la camioneta y accedió al recinto de cajeros automáticos. Allí, a punta de pistola, el ladrón exigió a la víctima que entregara el dinero que estaba por depositar, pero se resistió. Otro cliente que estaba en el recinto se sumó al forcejeo y fue entonces que el ladrón comenzó a disparar, pero terminó siendo reducido.

“Yo llamé al 911, pero la operadora demoró mucho en tomarme la denuncia. Hacían preguntas inconducentes. Por ese motivo, los policías tardaron mucho tiempo en llegar. En este barrio, los robos son diarios. Vivo con tres adultos mayores y estoy permanentemente en alerta”, expresó la vecina a LN+.

“Asesino”, gritaban dos vecinas desde el balcón de la planta alta de la vivienda situada al lado del banco, cuando los policías trasladaron al ladrón para llevarlo a la comisaría y dejarlo a disposición del fiscal Marando, que lo indagará en las próximas horas.

🔹 Tiroteo en un banco de Lomas del Mirador, La Matanza



La bronca de los vecinos por la inseguridad: “Fíjense bien a quién votan para que no estemos más así. No voten más a Kicillof, a Espinoza, toda esa lacra”.



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