Abatieron a un policía de la Ciudad en Merlo: «Asesinos de mierda», reaccionó Jorge Macri

Un oficial de la Policía de la Ciudad, que se encontraba de franco, fue asesinado esta noche en el partido de Merlo, en el oeste del conurbano, durante un asalto perpetrado por dos sujetos.

El hecho ocurrió en la intersección de la calle Helvecia y la Ruta 21, de la localidad de Libertad, donde Ariel Luis Martínez, de 32 años, fue interceptado por dos delincuentes que intentaron robarle la moto. Ante esa circunstancia, el agente se identificó, pero recibió dos disparos que terminaron con su vida.

En el lugar se hizo presente una ambulancia del SAME local, cuyo personal constató la muerte de Martínez, quien se desempeñaba en la Comisaría Vecinal 15 A, ubicada en el barrio porteño de Chacarita, según consignó el portal Alerta Oeste.

Otra vez un Policía de la Ciudad asesinado en el Conurbano.



Asesinos de mierda. Los vamos a agarrar. Y esperemos que esta vez no los dejen en libertad.



No podemos seguir aceptando un garantismo asesino que solo cuida a los delincuentes. Vamos a defender a nuestra Ciudad y a… pic.twitter.com/yu5CMvE4XT — Jorge Macri (@jorgemacri) August 5, 2026

Intervino la Comisaría 4ta de Merlo, junto a la fiscalía de turno de Morón, que trabajan en el lugar recolectando pruebas y realizando las pericias.

El jefe de gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, lamentó el episodio y escribió en la red social X: «Otra vez un Policía de la Ciudad asesinado en el Conurbano. Asesinos de mierda. Los vamos a agarrar. Y esperemos que esta vez no los dejen en libertad».

«No podemos seguir aceptando un garantismo asesino que solo cuida a los delincuentes. Vamos a defender a nuestra Ciudad y a quienes arriesgan su vida por ella. Un abrazo a su familia, que también es nuestra, y a todos sus colegas.Gloria eterna al Oficial Mayor Ariel José Luis Martínez. Gloria eterna a nuestros héroes».

Ante el asesinato en Merlo, provincia de Buenos Aires, del Oficial Mayor Ariel José Luis Martínez, desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y camaradas. pic.twitter.com/Cp3Er588BY — Policía de la Ciudad (@PoliciaCiudadBA) August 5, 2026