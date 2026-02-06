Afectan recorridos de la Empresa 216: 27 líneas de colectivos están de paro por demandas salariales

Los trabajadores de al menos 27 líneas de colectivos llevaban a cabo un paro de actividades por temas salariales ya que denuncian la falta de pagos, tanto de sueldo como de viático.

Las líneas afectadas desde medianoche por la medida de fuerza son las de Micro Ómnibus General San Martín S.A.C. (MOGSM) 333, 407, 437 y 707 y las de Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA), 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619.

Además, no funcionan las líneas de la Empresa 216 que son 236, 166, 634, 504 Merlo y 504 Ituzaingó y las de San Juan Bautista, 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513.

Delegados de MOQSA emitieron un comunicado donde detallaron su reclamo: “No depositaron sueldos ni viáticos, por lo que a partir de las Ohs del día 6 se realizará abstención de tareas. El cuerpo de delegados no planea tomar otras medidas, el derecho básico y elemental que es el pago de salarios en tiempo y forma se ve vulnerado una vez más”.

En tanto, se informó las citadas líneas se suman a la 148 la cual pertenece a El Nuevo Halcón y que ya estaba con retenciones de tareas desde el pasado jueves 29 de enero.

Claudio, uno de los delegados, señaló que “el principal responsable” de que se haya llegado a realizar el paro es “el empleador”, a la vez que pidió intervención del gobierno municipal “para tratar de destrabar” la situación.

Además, confirmó que la medida de fuerza continuará a menos que les abonen el sueldo. “Si depositan el dinero salimos, cuando depositen se levanta la medida”, dijo en diálogo con La Nación+, a la vez que añadió: “Hemos agotado todas las medidas antes de llegar al paro”.