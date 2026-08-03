Al menos cinco heridos, tras el choque entre un colectivo y un auto de Telecentro, en Morón Sur

Al menos cinco personas resultaron heridas ésta mañana tras el choque entre un colectivo de la empresa La Cabaña y un vehículo de instalación de servicios de cable, en la esquina de la Avenida Don Bosco y Cucha Cucha, Morón Sur.

Por motivos que se investigan, un coche de la línea 174 chocó de frente contra un auto que responde a un servicio tercerizado de la empresa Telecentro, que se llevó la peor parte. Como consecuencia del impacto, el conductor del interno 622 como tres de sus pasajeros sufrieron lesiones menores. El siniestro mereció la presencia del bomberos y del SAME Morón.

Además, personal de Tránsito cortó temporalmente la Avenida Don Bosco, límite con La Matanza, para permitir el trabajo de los peritos.

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Un auto cruzó de carril al intentar esquivar a otro vehículo y chocó contra un colectivo de la línea 174 sobre Av. Don Bosco. El colectivo terminó contra un camión estacionado. Hubo cinco personas con lesiones leves, asistidas por el SAME, sin traslados. pic.twitter.com/weSjRWaeRE — INFORBANO (@Inforbanodiario) August 3, 2026