Allanamientos en Castelar: Cayó banda de viudas negras y entre los detenidos hay una menor

Una banda de viudas negras fue desbaratada tras allanamientos en la Villa Zavaleta y la localidad moronense de Castelar, los cuales concluyeron con cuatro detenidos, entre ellos una menor.

La causa se inició a raíz de un robo cometido el 6 de junio de este año, cuando dos hombres conocieron a dos mujeres en un boliche del barrio de Palermo y luego se dirigieron junto a ellas a una barbería, donde consumieron bebidas alcohólicas y perdieron el conocimiento.

Horas más tarde despertaron y comprobaron que les habían sustraído distintos objetos de valor, por lo que radicaron la denuncia.

A partir de distintas tareas investigativas, el personal analizó imágenes de cámaras públicas y privadas y logró reconstruir el recorrido de los involucrados. De esa manera identificó a los hombres y mujeres que participaron del hecho, además del vehículo utilizado para concretarlo, un auto Renault Logan blanco.

Las averiguaciones permitieron establecer la identidad de los sospechosos y determinar que dos de ellos residían en la Villa Zavaleta y otro en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón, por lo que la Justicia ordenó allanamientos simultáneos.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidos tres integrantes de la banda en la Ciudad y un cuarto sospechoso en Morón. Además, los efectivos secuestraron tres celulares y elementos de interés para la investigación.

Intervinieron el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, a cargo de Martín Sebastián Peluso, el Juzgado Nacional de Menores N°3, de Julia Marano Sanchis, y el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial Morón, liderado por Ricardo Julio Fraga.

Las cámaras de seguridad del GCBA permitieron detener a unas viudas negras que operaban en Palermo. La @PoliciaCiudadBA hizo allanamientos en Villa Zavaleta y Castelar. pic.twitter.com/Nhbu1eqApt — Gonzalo (@gonziver) July 27, 2026

(NA)