Allanamientos en Ituzaingó: Un abogado fue detenido y otro está prófugo por una estafa piramidal

Un abogado de Ituzaingó quedó detenido tras ser acusado de organizar una estafa piramidal millonaria junto con un colega que está prófugo. Ambos están señalados por haber engañado a un grupo de ahorristas por más de un millón de dólares.

La organización operaba desde un edificio en el Complejo Thays, en Parque Leloir, donde supuestamente estaba radicada Avalon Capital Futures Investments, una empresa que prometía ganancias en moneda extranjera a los inversores. Los dueños de la presunta firma son Ángel Elías Gómez y Juan Ignacio Lombardo.

Al primero lo detuvieron el jueves y sobre el segundo pesa una orden de captura emitida por el Juzgado de Garantías N°3 de Morón. Por disposición de la jueza Laura Pinto, hubo un allanamiento en su casa de un barrio privado, pero no lo encontraron.

La investigación, que lleva adelante el fiscal Lucio Rivero, comenzó por las denuncias que hicieron las víctimas de la operatoria.

Según explicaron fuentes del caso, los estafadores alentaban a que sus potenciales “clientes” entregaran dinero en efectivo, que luego redundaría en sustanciales ganancias dolarizadas a través de supuestas inversiones en la Bolsa de Comercio y en criptomonedas. Para darle mayor seriedad al proyecto, los socios decían ser miembros de la Cámara de Comercio Argentina.

De acuerdo con la información que brindaron desde la Fiscalía Descentralizada 2 de Ituzaingó al sitio de noticias locales La Ciudad, “lo que hacían los estafadores los primeros dos o tres meses era pagar ese supuesto interés como para mantenerlos enganchados y lograr que hicieran otra inversión mayor»,

ESTAFAS PIRAMIDAL EN EL OESTE. Operaban desde una oficina en Parque Thays en Parque Leloir. Hay cinco víctimas que entregaron en total 850 mil dólares con la promesa de ganancias mensuales de 3% a 5%. Hay un abogado detenido y un prófugo. Usaban un logo de la cámara de Comercio… pic.twitter.com/t0cXzozAFe — Rodrigo Alegre (@rodrialegre) July 9, 2026

«A partir de ahí, dejaban de pagar, los pateaban diciendo que la Bolsa no rindió bien, y después ya dejaban de atender a la gente, se borraban del mapa básicamente», agregaron.

Hasta el momento, se informó sobre cinco hechos de «estafa reiterada en concurso real». Sin embargo, sospechan que las personas afectadas sean más debido a que en los operativos se secuestraron varias carpetas con contratos.

Los registros encontrados muestran inversiones que van desde los 50.000 hasta los 350.000 dólares. La documentación da cuenta de que los acuerdos están relacionados con los sectores cripto y del mercado de soja.

Los allanamientos que derivaron en la detención de uno de los estafadores ocurrieron en el Buenos Aires Golf Club de Bella Vista, en las oficinas del Complejo Thays y en un domicilio de la calle Rodríguez Flores de Villa Ariza. Fue ahí donde dieron con Gómez.

Entre el material secuestrado encontraron, además, carpetas con la inscripción «Avalon Capital» y tarjetas que identificaban a Lombardo como «Founder & CEO». También se llevaron tres vehículos de alta gama, entre los que se incluyeron un Mercedes Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper S y una camioneta Dodge RAM 1500.

En tanto, Rivero solicitó informes al Banco Central, la Agencia de Recaudación (ARCA) y la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre la composición de la cuestionada firma y dictó la «inhibición preventiva de los bienes de ambos acusados».

Fuente: Primer Plano-Infobae