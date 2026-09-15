Allanan propiedades vinculadas a L-Gante por una supuesta amenaza con armas, en Rodríguez

La Policía bonaerense realizó tres allanamientos en General Rodríguez en una causa por presuntas amenazas agravadas con armas de fuego que involucra al cantante Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, y a personas de su entorno familiar.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y se concretaron en dos propiedades ubicadas dentro del country Terravista y en un domicilio particular.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de una mujer que alquilaba una vivienda ubicada sobre la calle 25 de Octubre y afirmó haber sido intimidada para abandonar el inmueble.

Según el relato de la denunciante, el primer episodio habría sido protagonizado por un hombre conocido como «El Oso», señalado como tío del músico, quien le habría exigido que dejara la propiedad.

La mujer sostuvo que el acusado le manifestó que el inmueble pertenecía a Valenzuela y que debía desalojarlo, en un episodio que quedó incorporado a la investigación. Días después, siempre de acuerdo con la denuncia, el propio cantante habría concurrido al lugar acompañado por varias personas y habría ingresado por la fuerza a la propiedad.

🚨 AHORA | ALLANAN LA CASA DE L-GANTE



La Justicia lleva adelante dos allanamiento en la vivienda de L-Gante, ubicada en el country Terravista, en General Rodríguez, por una denuncia de amenazas contra una mujer.



Según la denuncia, la mujer ocupaba una propiedad en otro lugar… pic.twitter.com/nCRcKcm6xv — FREE MEDIA ARGENTINA 2.0 (@FreeMediaAr) September 15, 2026

Fuentes policiales informaron que la denunciante afirmó que durante ese episodio los moradores fueron intimidados mediante armas de fuego y que nuevamente se les exigió que abandonaran el terreno.

A partir de la presentación judicial, los investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) comenzaron a realizar tareas de campo y analizaron imágenes de cámaras de seguridad.

El trabajo permitió reconstruir los recorridos de los vehículos que habrían sido utilizados durante los hechos e identificar distintos domicilios relacionados con las personas investigadas.

Con esa información, la Justicia autorizó tres órdenes de allanamiento para avanzar sobre los inmuebles vinculados con la causa. Los operativos se realizaron en propiedades situadas dentro del country Terravista y en otra vivienda ubicada en el partido de General Rodríguez.

La causa permanece bajo la instrucción de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 10, a cargo de la fiscal Toscano.

La fiscalía aguardará los resultados de las medidas judiciales para determinar los pasos procesales que correspondan respecto de las personas imputadas.

Hasta el momento, la investigación se encuentra centrada en determinar las circunstancias en las que se produjeron las presuntas amenazas y establecer la responsabilidad de quienes habrían participado de los episodios denunciados.

AgenciaNA