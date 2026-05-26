Atravesaron Morón tirando de una camioneta fletera robada, pero los detuvieron en Catán

Un adulto y un menor de 17 años fueron detenidos en González Catán (La Matanza) tras una persecución policial que comenzó en Haedo, con el robo de una camioneta para fletes, a la que se llevaron a tiro utilizando un Peugeot 504.

El utilitario (Ford F100) había sido sustraído de la puerta de una casa ubicada en la intersección de Directorio y Juan B. Justo, de Haedo. Sin embargo, como la camioneta tenía un rastreador, empezaron a seguirla ni bien su dueño alertó al 911.

Los delincuentes fueron seguidos por las cámaras de seguridad del Municipio de Morón, que atravesaron hasta llegar a la Ruta 1001. En Catán, la Policía paró la camioneta y detuvo al adolescente que estaba sentado al volante.

Unas cuadras después, efectivos de las comisarías 1ª, 2ª y 4ª de Morón lograron dar con el conductor del Peugeto 504, identificado como Jorge González (33).

Por haber un menor involucrado, la causa quedó radicada en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Morón, a cargo del fiscal Pablo Cabrejas, quien solicitó la detención del sospechoso adulto y dispuso la entrega a sus padres del adolescente que lo acompañaba, por no contar con antecedentes penales. Ambos acusados de «Robo calificado».

En el interior del auto incautado por la Policía se hallaron once llaves de ignición, herramientas, un Smartphone y documentación.