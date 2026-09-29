Balean en La Matanza a custodio de la ministra Monteoliva: «Van a responder ante la Justicia»

Dos delincuentes balearon a un custodio oficial de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, durante un intento de robo automotor en La Matanza. El efectivo recibió un disparo en el brazo, mientras que los dos ladrones resultaron heridos.

El hecho ocurrió este martes en el cruce de las calles Gallardo y Dragones, en González Catán, cuando David Alberto Farias, Suboficial Mayor de la Policía Federal, actual custodio de la ministra de Seguridad, estaba por ingresar a su casa a bordo de un auto Toyota Etios rojo cuando fue interceptado por dos motochorros.

Uno de los implicados sacó un arma y sin mediar palabras realizó un disparo que impactó sobre el cristal de la puerta delantera izquierda del auto con el objetivo de robarlo. Ante ello, el efectivo repelió la agresión hiriendo a ambos masculinos, uno de los cuales cayó a escasos metros, mientras que el otro se fugó, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Se supo que el delincuente que cayó herido en el lugar fue identificado como Ariel Ignacio Arébalos, de 28 años, y que sufrió una herida en la zona lumbar.

Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza. Dos delincuentes intentaron robarle. El suboficial… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) September 29, 2026

Acerca del otro ladrón, Sergio Fernando Arce Bustamante, de 24 años, se determinó que minutos después fue traslado por familiares hacia el Hospital Simplemente Evita, donde ingresó con cinco impactos de arma de fuego.

La víctima del intento de robo también fue trasladado al mismo hospital con una herida de arma de fuego en el brazo izquierdo.

La causa quedó en manos del Fiscal Adrián Arribas, quien dispuso la detención de ambos acusados por los delitos de tentativa de robo agravado, tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de arma de guerra.

Se secuestraron los armamentos involucrados, la moto y el vehículo de los familiares con el que se trasladó a unos de los malvivientes. Asimismo, se incautó del arma que se encontraba dentro de ese rodado.

En cuanto al Suboficial Mayor, se le tomó la declaración, se realizaron las pericias sobre su vehículo y se secuestró su armamento reglamentario. No se adoptaron medidas de temperamento alguno.

LA MATANZA: ASÍ BALEARON AL CUSTODIO DE MONTEOLIVA



Un custodio de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue herido en un tiroteo durante un intento de robo en González Catán. Los delincuentes, con antecedentes, también resultaron heridos y fueron detenidos.#A24 pic.twitter.com/LO0txy3j2x — A24.com (@A24COM) September 29, 2026

«Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de la PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza», escribió Monteoliva en su cuenta de X.

En el comunicado, señaló que dos delincuentes intentaron robarle cuando ingresaba a su domicilio y en el momento en el que se encontraba en uso de su licencia extraordinaria.

«Acompañamos a él y a su familia en este momento. A nuestros policías los respaldamos», manifestó la funcionaria.

Y expresó: «Ya se encuentran identificados y detenidos, van a responder ante la Justicia. En Argentina, el que las hace, las paga».