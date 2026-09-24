Buscan al motociclista que atropelló y abandonó a una mujer de 66 años, en Villa Luzuriaga

La Justicia busca identificar y dar con el motociclista que el lunes pasado atropelló a un mujer de 66 años, en Villa Luzuriaga, y escapó de la escena sin asistirla. La víctima falleció a las pocas horas. Se buscan imágenes y testigos del hecho.

El hecho se produjo poco antes de 20hs del lunes último en la esquina de Thames y Guido Spano, del partido de La Matanza. Raquel Ferreyda vivía a unas tres cuadras del lugar y trascendió que volvía a su casa después de hacer las compras.

Tras el choque, que por lo menos quedó grabado por una cámara de seguridad particular, la mujer quedó tendida sobre el asfalto. Varias personas que pasaban por la zona se acercaron para ayudarla y luego fue trasladada a un centro de salud en grave estado. Murió horas después a causa de las heridas, según informaron fuentes de la investigación.

“Conseguimos un video de la persona. Lo único que se ve es que él la choca, cae, levanta la moto y se va”, contó Lucas, el hijo de la víctima. En las imágenes se observa cómo el motociclista se pone de pie, levanta la moto y se marcha sin asistir a la mujer.

El fiscal Matías Marando, de la UFI N°12 de La Matanza, caratuló la causa como «homicidio culposo agravado por la omisión de auxilio». Se ordenó relevar las cámaras de la zona pero hasta el momento el conductor no pudo ser identificado.

El motociclista llevaba un casco abierto y una máscara de tela que le cubría parte del rostro. Tampoco se pudo determinar con claridad la patente de la moto.