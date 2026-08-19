Caseros: Se arrojó de un segundo piso para intentar defenderse de un asalto en su departamento
Una mujer de 39 años resultó herida al caer desde un segundo piso cuando intentó defenderse de ladrones que ingresaron a un departamento en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero.
Fuentes policiales informaron que la víctima, identificada como Yamila Belén Razio, llegaba a su vivienda situada en Fray Mamerto Esquiú al 700, donde dos de los delincuentes la obligaron a entrar para realizar un robo bajo la modalidad conocida como «entradera».
Una vez en el interior del domicilio, los malhechores ataron a la joven, la amenazaron con matarla y cortarle los dedos, pero ella logró desatarse e intentó escapar por el balcón.
Sin embargo, se golpeó contra el cartel de un local, luego se precipitó contra el asfalto y sufrió lesiones de consideración, mientras que los malvivientes se dieron a la fuga en una Jeep Renegade conducida por una mujer, que los esperaba fuera del edificio.
Efectivos de la Policía Bonaerense montaron un operativo cerrojo en la zona y concretaron el arresto de los tres implicados, de 21, 24 y 27 años, en Villa Bosch, al tiempo que secuestraron la camioneta y distintos objetos sustraídos.
Los implicados fueron identificados como Mirko Nahuel Ríos, quien presenta antecedentes por robo, encubrimiento, robo simple y hurto; Daiana Yancovich, anteriormente detenida por infracción a la Ley 23.737; y Matías Uriel Ibáñez.
La damnificada se encuentra fuera de peligro tras ser intervenida quirúrgicamente por la fractura de tres costillas.