Caso Diego Roda: Jurado declaró culpable al ex policía acusado del crimen del verdulero de Ituzaingó

Finalmente, los familiares de Diego Roda, el verdulero asesinado en septiembre de 2016 durante una persecución policial, encontraron justicia. Este jueves, un jurado popular declaró culpable al ex policía Fernando Grané por homicidio agravado (al tratarse de un servidor público). También será condenado por haber herido a la esposa de la víctima, que había dado a luz unos días antes, y por el delito de «falsedad ideológica» por haber fraguado las actas policiales que, en un principio, sostenían que el comerciante había sido víctima de un asalto cuando conducía su auto.

El juicio comenzó el jueves 2 de julio en los Tribunales de Morón, bajo la supervisión de la jueza Julia de la Llana, del Tribunal Oral en lo Criminal N°5, que deberá ahora considerar la pena que le cabe al acusado. La querella, representada por el Dr. Ismael Jalil, había pedido prisión perpetua. Los fiscales Adrián Ferreira y Patricio Pagani fueron contundentes en su alegato final. «Diego fue fusilado por el policía Fernando Grané», de acuerdo al peritaje balístico.

La prueba que cambió el eje de la investigación fue realizada por la Policía Metropolitana en 2019. Mientras que recién en 2021, después de una reconstrucción en Ituzaingó, detuvieron a Grané (31) y a su compañero Gerardo Gabriel San Miguel (35). En éste último caso por encubrimiento. Es que habían fraguado actas policiales para hacer pasar el homicidio como un hecho de inseguridad. Finalmente, San Miguel se quebró y se lo endilgó a su ex compañero.

Fernando Grané, el acusado. Los hijos de Diego Roda.

Es por eso que le dieron una condena a seis años de cárcel, y recuperó la libertad. Mientras que otros seis agentes policiales de Ituzaingó, entre ellos el comisario Daniel Fernando Pérez (a cargo de la comisaría de Villa Ariza en 2016) recibieron penas menores en distintos juicios abreviados, tras reconocer su culpa, junto con inhabilitaciones varias.

Por su parte, Grané adujo en el final de las audiencias que abrió fuego recién después que San Miguel y que nunca tuvo intención «de matar a nadie». La defensa trató de sembrar dudas respecto de quién disparó sobre el cuerpo de las víctimas.

Aunque no contó en este juicio, Grané venía de sumar otros antecedentes. El más serio fue denunciado por Emanuel Correa, quien lo acusa de haberle pegarle un tiro durante una discusión a la salida de un boliche de Parque Leloir, en julio de 2017, al que había ido con amigos. Según contó, llegó herido a la Sala Ramón Carrillo (Hospitalito de Brandsen) donde lo esperaban varios policías, dispuestos a armar otra causa con tal de defender al oficial.

«Sé que cumplí con mi hijo y que, de ahora en adelante, va a tener paz eterna», expresó María del Carmen Peche, madre de Diego, tras el fallo del jurado popular. «Se siente paz, sí, pero yo ya perdí. No tengo a mi hijo, y eso es lo que más lamento en esta vida», declaró Omar Roda, padre de la víctima, en declaraciones al canal de Primer Plano online.

La querella, durante el segundo juicio, finalizado ayer. Reconstrucción previa al primer juicio oral (2021)