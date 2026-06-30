Caso Gabriel Izzo: Dictan prisión perpetua a tres acusados por el crimen del empresario de Merlo

Tres acusados fueron condenados este martes a prisión perpetua por el crimen de Gabriel Izzo, el empresario asesinado durante un intento de robo cometido en su casa de San Antonio de Padua. Un cuarto sospechoso había quedado marginado de la acusación fiscal.

El Tribunal en lo Criminal N° 6 de Morón condenó a Víctor Ricardo Martín Fernández Galarza, Jonathan Ricardo González y Brígido Achucarro González, por considerarlos coautores penalmente responsables de los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y homicidio criminis causa.

En tanto, los jueces Andrea Celia Berzi, Alejandro Omar Rodríguez Rey y Cristian Adrián Toto absolvieron a Walter Rodríguez Sierra, quien permaneció 57 días detenido al inicio de la investigación.

El crimen ocurrió el 9 de septiembre de 2023 cuando los ladrones ingresaron al domicilio de Izzo, donde la víctima repelió el ataque con un arma de fuego, pero sufrió una herida de bala en el ojo y su esposa también gravemente resultó herida al recibir un disparo cerca del ojo y otro en el abdomen, por lo que estuvo varias semanas internada hasta que recibió el alta.

Tras enfrentarse a tiros con Izzo, los ladrones se dieron a la fuga en un auto Volkswagen Gol gris con el que habían llegado hasta el domicilio de la familia.

#Ituzaingó: Detienen al último prófugo por el asalto y homicidio del empresario Gabriel Izzo en S.A. de Paduahttps://t.co/pAGFITOikK pic.twitter.com/yRa05gbA9k — Darío Albano (@albanodl) October 6, 2025

El abogado Javier Baños, ex fiscal de Morón y defensor de Sierra, se mostró conforme con la resolución: «Venía con una calificación muy complicada. Después de muchas idas y vueltas con presentaciones, él fue morigerado con una tobillera electrónica. El juez de Garantías Ricardo Fraga levantó la medida de caución y lo liberó».

En este sentido, el letrado remarcó que su cliente fue el único de los implicados que llegó al juicio en libertad, al tiempo que Gustavo Mac Dougall falleció por un cuadro de neumonía en 2025, quien terminó sobreseído.

«Yo tuve tres imputados en esta causa: uno era Sierra, su hijo y el amigo de este último, a quienes los sobreyeron durante la etapa de instrucción», explicó Baños.

Por su parte, Diego Eduardo Correa será juzgado en otro juicio debido a que su defensa afronta un problema de salud y no podía asistir a las audiencias.

Gabriel Izzo era un empresario reconocido en la Zona Oeste, como dueño de una carpintería donde vendía maderas de pino.

La familia también es conocida ya que la víctima era yerno del ya fallecido Pedro Petinari, un empresario dedicado a la fabricación de acoplados.