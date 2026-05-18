Castelar: Lo echaron de una carnicería y, como venganza, prendió fuego una camioneta

Un exempleado de una carnicería de Castelar prendió fuego la camioneta del dueño, en una venganza que quedó registrada por los celulares de testigos del hecho. El ataque ocurrió sobre Bartolomé Mitre al 2400, el miércoles último.

Según relataron testigos, el agresor llegó en bicicleta, se bajó frente al local y arrojó un líquido inflamable sobre el vehículo del comercio. En cuestión de segundos, las llamas envolvieron la camioneta, generando pánico en toda la cuadra.

Trabajadores de la carnicería salieron corriendo con baldes de agua y lograron apagar el fuego antes de que se propagara.

A pesar de la rápida intervención, el vehículo quedó seriamente dañado. Los bomberos no llegaron al lugar, aunque los vecinos llamaron al 911 apenas vieron el fuego.

De acuerdo a comerciantes de la zona, el autor del incendio había sido despedido por “reiterados incumplimientos”.

“El dueño de la carnicería se cansó de que vaya a trabajar en malas condiciones y muchas veces falte, por eso lo echó. Entonces el hombre fue para desquitarse e hizo lo que hizo. Quedó filmado, todo el mundo lo reconoció”, explicó un vecino.

Los dueños de la carnicería radicaron la denuncia correspondiente para que el seguro cubra los daños. El agresor está plenamente identificado, pero todavía no se sabe si avanzarán con una acción penal en su contra. En ese caso, podría enfrentar cargos por incendio intencional y daños.

Personal de la Secretaría de Seguridad del Municipio se acercó al lugar para tomar intervención, mientras que el dueño del comercio, Franco, expresó su bronca por la situación y la falta de respuesta de los bomberos.