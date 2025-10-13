Castelar: Luck Ra visitó a las mujeres de la coreo viral y se sumó a su baile en Vélez

El cantante cordobés Luck Ra sorprendió a un grupo de mujeres que utilizaron el campo trasero del show en Vélez (sábado 4 de octubre) como su escenario propio para bailar sincronizadas con el músico de fondo.

«Ellas dijeron vamos a llevar la clase de zumba al show de Luck Ra», indicaba el TikTok, que mostraba a las mujeres bailando juntas al ritmo de la canción «Fingí demencia».

El video acumuló cerca de 400.000 visualizaciones y alrededor de 71.000 “me gusta”. Pero lo que queda, más allá de los números, son las reacciones: “Son una banda, ¿cómo hicieron para organizarse? Son geniales”, “La señora de las antenitas, la amo”, “Uno de los fandoms más sanos”, “Este grupo de mujeres solo contagia alegría”, “Son hermosas y la gente le hizo el espacio”.

Es por ello que el cantante tuvo la increíble idea de contactarse con ellas y darles una visita en su estudio de zumba. Además, posó junto a ellas en una foto que compartió en sus redes sociales.

«Hoy me fui a Castelar a conocer a las que hicieron la coreo en el Vélez. Las chicas Volker, las quiero mucho», expresó su agradecimiento.