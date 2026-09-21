Castillo: Atacó con un machete a dos mujeres y a un remisero pero apenas estuvo dos horas detenido

Un hombre que atacó a dos mujeres y a un remisero con un machete volvió a amenazarlas de muerte este lunes en Rafael Castillo, luego de haber sido dejado el libertad por la Policía. Según denunciaron sólo pasó dos horas en la comisaría.

La agresión ocurrió cerca de la medianoche del domingo, cuando el atacante corrió al chofer de un auto de aplicación que esperaba a dos mujeres en la esquina de Río Cuarto y Aguapey, de La Matanza. Cuando las pasajeras buscaron interceder, las amenazó y las golpeó con un machete en la puerta de un comercio, cuya cámara de seguridad grabó toda la escena. También cuando dos hombres salieron a defenderlas a los palazos y lograron echarlo.

El caso fue publicado en redes sociales por las víctimas y se volvió rápidamente viral, no sólo por la violencia de la escena sino porque el acusado hoy estaba libre. «Pasó menos tiempo en la Comisaría de González Catán que las denunciantes. De hecho, lo llevaron al hospital y a nosotras que estábamos heridas no», cuestionaron madre e hija a la prensa.

«Llamamos a la Policía y realizamos la denuncia correspondiente. Hay fotografías, videos y cámaras que pueden aportar pruebas de lo ocurrido», agregaron en Facebook. El agresor fue identificado como Alejandro Medina, conocido como “Ale Guerra”.

🚨RAFAEL CASTILLO: CON UN MACHETE ATACÓ A MUJERES EN PLENA CALLE



👉 Un hombre armado con un machete atacó a varias personas en plena calle de Rafael Castillo, La Matanza. El agresor sigue libre.#a24 pic.twitter.com/bo008QxRfp — A24.com (@A24COM) September 21, 2026