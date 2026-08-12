Cayó en la estación Laferrere una mujer acusada de integrar banda narco que operaba desde la cárcel

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestaron a una mujer que se hallaba prófuga de las autoridades judiciales, acusada de integrar una organización delictiva que comercializaba estupefacientes desde una cárcel de CABA.

Con ésta, ya son cuatro los detenidos de esa banda. El operativo tuvo su origen en una causa tramitada por el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de la Dra. María Servini, quien solicitó a la División Búsqueda de Prófugos la realización de tareas orientadas a detener a un grupo de sujetos que introducían y vendían sustancias ilícitas en la Unidad Residencial N°2 del Complejo Penitenciario Federal de CABA, ubicada en el barrio de Villa Devoto.

A medida que fue avanzando la causa, el personal de la PFA identificó a una mujer que negociaba armas de fuego a cambio de los estupefacientes en el GBA.

Para establecer su localización, se requirió la colaboración de la Dirección General de Cibercrimen, cuyos agentes cotejaron sus fotografías de redes sociales con un nuevo perfil que hacía poco tiempo había sido creado por la encartada.

Dicha labor posibilitó, fehacientemente, identificar un domicilio ubicado en la localidad de Gregorio de Laferrere, partido bonaerense de La Matanza, el cual sería utilizado por la buscada para mantenerse indebidamente al margen de la justicia.

Así las cosas y con la correspondiente autorización judicial, los federales montaron un discreto operativo en las inmediaciones del inmueble, logrando en un determinado momento observar a una mujer de similares características fisonómicas a las de la prófuga. Al comprobar que se trataba de la misma, procedieron a detenerla en plena vía pública, sobre la calle Jacobo Wuatt al 3.000.

En poder de la misma, se le incautó un teléfono celular. La arrestada, de nacionalidad argentina y 25 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).