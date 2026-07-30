Cayó la ex funcionaria de Morón que estaba prófuga desde mayo por tenencia de estupefacientes

La exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Morón Luna Suyai Ortigoza (27) fue detenida hoy en Merlo tras permanecer dos meses prófuga en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes. Durante el operativo, le encontraron decenas de envoltorios con cocaína, una balanza y dinero en efectivo.

La captura fue efectuada por agentes de la División Operativa de Capturas de la Policía Bonaerense en una finca de Miró al 1900 de la localidad de Libertad, es decir a pocas cuadras de su última morada conocida en Castelar Sur, donde le hallaron medio kilo de cocaína lista para su comercialización. La orden de captura contaba con el aval del Juzgado de Garantías número 1 del Departamento Judicial de Morón. Su pareja, Ángel Daniel Paz (34), continúa prófugo.

La investigación comenzó tras una denuncia realizada el 25 de febrero, en la que se alertaba sobre distintos puntos de venta en la zona Sur de Castelar, en inmediaciones de las calles Ferre, Piovano, Pardo y Presidente Ortiz. Luego se sumaron otras siete denuncias anónimas con datos similares, lo que dio origen a la causa a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani.

Según la investigación, la División Operaciones Metropolitana Oeste de la Policía Federal Argentina llevó a cabo tareas de observación, seguimientos y relevamientos en la zona, donde habría confirmado la operatoria de venta al menudeo y bajo modalidad “delivery”.

Durante los allanamientos efectuados en la vivienda de Ortigoza, los efectivos secuestraron 509 gramos de clorhidrato de cocaína, 26 gramos de marihuana, una balanza de precisión, celulares, tarjetas SIM, recortes con restos de sustancia, dinero en efectivo, documentación y sellos vinculados a su función municipal.

En tanto, en el domicilio de Paz se hallaron 1.098 gramos de cocaína, una balanza digital y un revólver calibre .32 cargado con tres cartuchos. Ambos permanecen prófugos mientras la justicia intenta determinar el alcance de la presunta organización narco.

La causa se encuentra caratulada como «tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas a los consumidores y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil».

Tras conocerse el pedido de captura, el intendente de Morón, Lucas Ghi, la dio de baja como directora el mismo 22 de mayo y se abrió un sumario administrativo para darla de baja también como personal municipal. Tanto ella, como su madre (directora de la UGC 5 de Castelar Sur), fueron promocionadas a mediados del año pasado tras tres años como empleadas municipales al pasarse al lado del MDF, tras haber arribado al Estado de la mano del Nuevo Encuentro.

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