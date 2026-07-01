Centro Español confirmó que fue internada: Denuncian el secuestro de una menor en Villa Sarmiento

Vecinos de Villa Sarmiento organizan una marcha tras el presunto secuestro de una menor de 15 años en la zona de Plaza Alsina, la cual apareció con señales de violencia, a unas pocas cuadras de ese lugar, cerca de la Colectora Sur del Acceso Oeste.

La información corrió por las redes sociales el lunes, en procura de dar con los autores, y fue confirmada en parte por el Club Centro Español. «Desde la familia de Estrella nos informaron que se encuentra en el hospital, recuperándose y en buen estado de salud, mientras se le realizan los estudios correspondientes», publicó en una historia de IG.

Se aclaró que ni el club ni la familia de la víctima organizan ninguna marcha, tal como se anunciaba por grupos de Facebook.

Aún así, se está en la búsqueda de datos que aporten a la denuncia, que fue radicada en la Comisaría de Villa Sarmiento. «A Estrella la secuestraron ayer pasadas las 20hs. en la zona de la Plaza Alsina de Villa Sarmiento. Hay registro de ella a las 20.13 hs. entre las calles Chile y Brasil. Apareció golpeada alrededor de las 23 hs. entre Colectora y Paraguay. Está internada, en shock, no puede hablar», indicó en su cuenta de Facebook la vecina Carla Mariel Vara.

De acuerdo a esa denuncia, «se la llevaron 4 personas», que intentan identificar. «Tiene golpes en la cara y en todo el cuerpo», agregó. Fuentes cercanas a la menor informaron a última hora que ya se encontraba en la casa.

Otras versiones indicaban que la adolescente habría sido víctima de un robo, que se resistió y fue golpeada por el asaltante, por lo que entró en shock y perdió la noción de tiempo y espacio.