Ciudadela: Se hicieron pasar por operarios de Edenor para asaltar a jubilada, pero no contaban con el hijo

En la mañana del lunes, una familia residente en Cabildo 736, Ciudadela, sufrió un violento intento de robo cuando dos hombres disfrazados de operarios eléctricos intentaron ingresar a su vivienda. Aprovechando que el padre había salido minutos antes, los delincuentes engañaron a la madre para revisar el medidor y lograron entrar al domicilio.

Esta vez la víctima fue Olga, una vecina de 73 años de Ciudadela. Aprovechando que el marido de la mujer había salido a pasear las perras, dos hombres vestidos con ropa de la empresa Edenor golpearon a su puerta con la excusa de realizar un arreglo eléctrico. Olga les creyó, les abrió la puerta, pero luego la tiraron al piso y la amenazaron de muerte.

Lo que los delincuentes no sabían era que en una de las habitaciones dormía Donato, el hijo del matrimonio. El joven, que es cocinero y actualmente está desempleado, se encontraba parando en la casa de sus padres de forma provisoria.

El grito desesperado de su mamá lo despertó y, al salir, se topó de frente con la violenta secuencia. «Fui directamente a pegarle una piña a cada uno», relató Donato, quien terminó con heridas visibles en el rostro y marcas de puntazos provocadas por destornilladores que portaban los agresores.

La jubilada resultó con moretones, mientras que Donato debió ser atendido en un hospital. Los malvivientes se escaparon.