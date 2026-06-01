Comenzó el juicio por el crimen de Gabriel Izzo, el empresario asesinado en su casa de Padua

El juicio oral por el crimen del empresario Gabriel Izzo en junio de 2023 en San Antonio de Padua comenzó este lunes donde cinco acusados son juzgados en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 6 de Morón. El homicidio ocurrió en junio de 2023, cuando cuatro hombres armados irrumpieron en la vivienda de la víctima y su esposa mientras dormían.

Brígido Achucarro González, Diego Eduardo Correa, Jonathan Ricardo González, Walter Mario Rodríguez Sierra y Víctor Ricardo Martín Fernández Galarza son los cinco acusados. Si se los encuentra culpables, recibirán prisión perpetua.

Todos están procesados por los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra, y homicidio ‘criminis causae’-dos hechos -uno de ellos en grado de tentativa, agravado por el uso de arma de fuego, todos los que concurren en forma real entre sí. Al último de los imputados también se le suma resistencia a la autoridad.

Este lunes se dio inicio a los alegatos de apertura, donde todas las partes expusieron sus argumentos de juicio y en la próxima audiencia se dará inicio a las declaraciones de los testigos establecidos.

🚨FUSILARON A UN EMPRESARIO EN PADUA EN UN ROBO



📍Cuatro delincuentes ingresaron al domicilio de Gabriel Esteban Izzo, de 58 años, y de Silvana Petinari, de 56, en #Padua, tras romper la ventana. Él murió y ella está grave. La suegra del fallecido pudo esconderse. #URGENTE pic.twitter.com/cGCaxOixLJ — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) June 9, 2023

Aquella madrugada de terror del 9 de junio, el empresario repelió la agresión con su arma de fuego, pero recibió un disparo mortal y su esposa, Silvina Petinari, también resultó herida tras recibir un disparo cerca del ojo y otro en el abdomen, por lo que estuvo varias semanas internada hasta que recibió el alta.

Tras enfrentarse a tiros con Izzo, los delincuentes se dieron a la fuga en un auto Volkswagen Gol gris con el que habían llegado hasta el domicilio de la familia.

En abril de 2025, Gustavo Mac Dougall, uno de los detenidos que se encontraba con prisión preventiva murió tras un cuadro grave de neumonía. Se lo acusaba de ser el chofer que trasladó a la banda a la casa de la víctima.

Gabriel Izzo era un empresario reconocido en la localidad y otras zonas de la provincia de Buenos Aires. Era dueño de una carpintería donde vendía maderas de pino.

La familia también es conocida ya que la víctima era yerno del ya fallecido Pedro Petinari, un empresario dedicado a la fabricación de acoplados.