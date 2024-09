Comercio: Aseguran que en 2025 habilitarán la primera etapa de la clínica de OSECAC de Villa Luzuriaga

El presidente de OSECAC, Carlos Pérez, y el delegado regional y secretario del Sindicato de Comercio de Zona Oeste (SEOCA), Julio Ledesma, visitaron éste martes la obra del «Sanatorio Sagrado Corazón ll», la clínica que la obra social mercantil construye sobre la Ruta provincial N° 4, a la altura Villa Luzuriaga, en La Matanza.

«Se vienen cumpliendo los tiempos que se proyectaron con el equipo de arquitectos. Más allá de la crisis, todos conocemos el esfuerzo enorme que está haciendo OSECAC y la Federación para que esto avance y se vea los resultados por eso nos pone muy contento”, expresó el titular de la Obra Social.

Pérez adelantó que se prevé que una primera etapa estará terminada el año próximo. “Si todo va como nosotros creemos y la economía del país lo permite estaremos trasladando parte de los ambulatorios a esta zona y después seguir avanzando con lo que es el segundo nivel y todo el equipamiento técnico”, explicó.

Además, advirtió que les va a permitir a los afiliados de la Zona Oeste «acceder a un lugar de mediana complejidad que estará más cerca para solucionar los problemas de salud y no recargar tanto la Capital Federal (donde está emplazada la primera Clínica Sagrado Corazón): Eso está pensado así y se está desarrollando”.

En ese sentido, Ledesma, destacó que la presencia de las autoridades de la obra social, ratifica la voluntad no solamente política sino económica de cumplir con todos los trabajadores, trabajadoras y toda su familia”.

“Como dijo Pérez, no solo avanzamos en la obra sino que es un hombre que ha cumplido con su palabra porque desde que vino hasta ahora hemos avanzado, falta mucho pero no tanto. Por eso me pone contento, porque creo que desde el punto de partida hasta ahora hemos progresado muchísimo”, sostuvo.

“El problema de la salud en la argentina es terrible, sin las obras sociales iríamos por mal camino. Lo único que hay que hacer es seguir trabajando haciendo lo que sabemos hacer”, dijo el exdiputado, al finalizar la recorrida.

Acompañaron la recorrida, el gerente Económico Financiero de OSECAC, Horacio Carioni; la secretaria Adjunta del SEOCA y sub delegada Regional de la obra social, María González; como también parte de la comisión directiva del Sindicato de Zona Oeste; y los arquitectos de la obra, Norberto Vega y Guillermo Bergalo.