Condenaron a 8 años y medio de cárcel al policía retirado que mató a su vecino en la última Navidad

El oficial retirado de la Policía Federal que mató a su vecino tras una discusión en la vereda durante la Navidad 2024 fue condenado a la pena de ocho años y seis meses de prisión por «homicidio culposo» y portación ilegal de armas.

En la mañana del 25 de diciembre, Rafael Moreno, de 75 años, acudió a la puerta de la casa del colectivero Sergio David Díaz (40) para reclamarle que bajara la música. La víctima estaba alcoholizada y reaccionó ante el pedido y posterior exhibición del arma. El exoficial no bajó el arma y recién se retiró de la escena después de dispararle a quemarropa.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de La Matanza, integrado por la jueza Lucila Pacheco, recibió el veredicto de un jurado popular y dictaminó la inhabilitación por el plazo de 10 años para la tenencia de armas de fuego, al tiempo desestimó el pedido de los abogados defensores para que el condenado pudiera recibir arresto domiciliario.

El fiscal Sergio Antín había solicitado que Moreno sea sentenciado por «homicidio agravado por el uso de arma de fuego». El abogado defensor, Francisco Oneto, comunicó que «la sentencia será sometida a revisión judicial en instancias superiores, para asegurar que se respeten los estándares legales aplicables y el sentido del veredicto del jurado».

La madre del colectivero asesinado dijo que “esperaba una condena de 13 años” para Moreno y pidió que la condena quede firme y se cumpla”.

En este sentido, la mujer expresó que Moreno “mató a su hijo” y negó que se trate de un «accidente», por lo que insistió: “Pido a la Justicia que cumpla por favor. Necesito justicia. Pido fuerza a Dios para seguir”.

“Esta persona me mató a mí también”, manifestó Cristina, dolida por el crimen ocurrido el 25 de diciembre de 2024.

Por su parte, Karina, prima de la víctima, afirmó: “Pienso que él salió a matar en una noche festiva, el tiro no se le escapó y nunca mostró arrepentimiento”.

“Que pague la pena en la cárcel, no es lo que queríamos, pero que pague como corresponde. Nada ni nadie nos va a devolver a Sergio”, añadió.

“Rafael Moreno fue declarado culpable por un jurado y condenado a 8 años y 6 meses de prisión.”



📌 El jurado NO lo declaró culpable de homicidio agravado por uso de arma —que era el delito llevado a juicio.

