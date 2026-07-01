Condenaron a tres años a Morena Rial, por una serie de robos en Villa Adelina, Martínez y Castelar

Morena Rial, una de las hijas del periodista y conductor de TV Jorge Rial, fue condenada hoy a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en una serie de robos en viviendas de Villa Adelina, San Isidro y Castelar.

Así lo resolvió la jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, al homologar el acuerdo de juicio abreviado que habían firmado en marzo último Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, a cargo de la investigación, y la defensa de Rial, de 27 años.

Tras el dictado de la condena, la defensa de Rial solicitó la excarcelación “en términos de la libertad condicional”, informaron fuentes judiciales. La sentencia tiene 40 fojas.

Antes de resolver sobre la libertad condicional, la magistrada ordenó un peritaje psicológico y después corrió vista al fiscal Ferrari para que dictamine sobre la solicitud hecha por la defensa.

La joven mediática goza del beneficio del arresto domiciliario monitoreado con una tobillera electrónica y está sujeta a una prohibición de acceso a redes sociales. Marcelo D’Ángelo, abogado defensor de Rial, presentó ayer el recurso de casación sobre la sentencia de la jueza Coelho. Los cómplices no apelaron y, para ellos, el fallo ya quedó firme.

En diciembre pasado, el fiscal Ferrari había presentado el requerimiento de elevación a juicio de la causa que tiene a Rial, acusada del delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción.

Tres casos se les adjudican a la joven y al resto de la banda, integrada además por Lautaro Ledesma y Alan Fernández. Una cuarta sospechosa, Luna González, está prófuga.

“La evidencia colectada permite sospechar, con el grado de provisoriedad que requiere esta instancia, que los imputados y detenidos han participado activamente en los hechos que se investigan”, sostuvo oportunamente el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari en el requerimiento de elevación a juicio presentado ante la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty.

Rial había sido detenida por un robo ocurrido el 18 de enero de 2025 cerca de las 22 en una casa situada en José María Moreno al 2700, en Villa Adelina. El inmueble estaba vacío: sus propietarios estaban de vacaciones en Pinamar.

En tanto, el 21 de septiembre comenzará otro juicio oral contra la mediática por una causa de robos y amenazas presuntamente cometidos contra dos exnovios, Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri.

El proceso se llevará a cabo en la Cámara en lo Criminal y Corrección de 11ª Nominación de la ciudad de Córdoba.

La acusación formal contra Morena es robo, hurto, amenazas y coacción. Meses atrás había solicitado una probation y una reparación económica para los damnificados, pero ambos lo rechazaron y pidieron que sea juzgada en un debate.