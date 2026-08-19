Corte y caos en la General Paz, por el choque de un colectivo que quedó colgado del muro divisorio

Un colectivo de la línea 108 chocó ésta madrugada a un automóvil sobre la avenida General Paz y quedó suspendido sobre el muro de contención que divide los carriles, por lo que había un corte total en la zona lo que generaba caos en el tránsito de ambas manos.

El accidente se registró alrededor de las 5:00 a la altura de Juan Bautista Alberdi, en la Ciudad de Buenos Aires y el ómnibus quedó suspendida en ambos sentidos de circulación, hacia el Río de la Plata y hacia el Riachuelo.

En tanto, se indicó que el colectivo circulaba en sentido hacia el Río de la Plata y chocó contra un vehículo particular y en el lugar trabajaban médicos del SAME, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Bomberos.

En total el SAME confirmó a este medio que se asistió a seis pacientes, de los cuales cuatro fueron derivados a diversos hospitales.

Dos mujeres fueron atendidas por su ART y una de ellas fue trasladada, mientras que la otra rechazó la derivación.

Tres masculinos, todos con politraumatismos, fueron llevados por el SAME hasta el Hospital Santojanni, mientras que una sexta pasajera, de 51 años, fue atendida por un móvil privado con lesiones.

Luego de varias horas de operativo, ante la dificultad por extraer el colectivo, fue liberado parte del tránsito, aunque todavía queda personal de mantenimiento trabajando en las últimas tareas de remoción.

«Queda reducido carril rápido en ambos sentidos de circulación por lo que se recomienda circular con preocupación», expresan desde Autopistas del Sol.

"General Paz":

Por el choque entre un auto y un colectivo pic.twitter.com/qGdkj3lb9E — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 19, 2026

Agencia NA