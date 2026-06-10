Crimen de Gabriel Izzo: La fiscalía pidió tres perpetuas y retiró la acusación contra un ex detenido

La fiscalía pidió la pena máxima para tres de los acusados por el crimen del empresario Gabriel Izzo y retiró la acusación contra Walter Rodríguez Sierra, el primer detenido por el caso, quien recibió el veredicto absolutorio en forma anticipada. Fue este martes y en el marco del juicio oral que se celebra ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de Morón por el crimen ocurrido junio de 2023 en San Antonio de Padua. En los próximos días se conocerá el dictamen.

El juicio comenzó la semana pasada con Víctor Ricardo Martín Fernández Galarza, Jonathan Ricardo González, Brígido Achucarro González y Sierra en el banquillo, en el marco de la causa en la que se investigó el robo y homicidio del empresario Izzo en su casa, hecho en el que también resultó gravemente herida su esposa, Silvina Petinari.

Este martes se llevaron a cabo los alegatos finales de la fiscalía, a cargo de Patricio Pagani y Claudio Oviedo, quienes pidieron que Galarza y los dos González sean condenados a la pena máxima por robo agravado por el empleo de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra, y homicidio ‘criminis causae’-dos hechos -uno de ellos en grado de tentativa, agravado por el uso de arma de fuego, todos los que concurren en forma real entre sí, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas,

Gabriel Izzo El abogado defensor junto a Walter Rodríguez Sierra.

Acerca de Sierra, el primer detenido que tuvo la causa, ambos fiscales retiraron la acusación que recaía sobre él, por lo que su defensa, liderada por el abogado Javier Ignacio Baños, solicitó que se adelante el dictamen del Tribunal y se lo absuelva, algo que terminó ocurriendo.

“Está aliviado. No hay que dejar de pensar que llegó a un juicio en el que la pena en expectativa es prisión perpetua, es tremendo. Se puso a llorar, se quebró, cuando pedí que anticipen el veredicto y dijeron que la resolvían”, contó Baños a este medio.

Ahora hay que aguardar al menos cinco días para que el TOC6 de Morón informe el veredicto contra Galarza y los dos González.

En la causa había dos acusados más: Gustavo Mac Dougall, quien murió en abril de 2025 debido a un cuadro de neumonía; y Diego Eduardo Correa, quien será juzgado en otro juicio debido a que su defensa afronta un problema de salud y no podía asistir a las audiencias.