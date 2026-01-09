De milagro no hubo heridos: Espectacular tiroteo en Merlo, para perseguir un auto robado

Dos delincuentes armados robaron un auto y desataron una persecución que incluyó disparos y un vuelco. Testigos en peligro tomaron las imágenes del tiroteo.

Todo comenzó en la esquina de Patagones y Güemes, donde una mujer de 67 años denunció que dos hombres en moto le robaron su auto, un Toyota Etios blanco.

Vecinos alertaron a la Policía, que vio al Etios y comenzó una persecución que se extendió por varias cuadras.

En la intersección de Yrigoyen y Álvarez Thomas, los ladrones chocaron el auto robado contra una Ford Ecosport gris conducida por una mujer de 50 años, quien no sufrió lesiones.

Lejos de rendirse, los delincuentes continuaron la fuga. Durante la huida, el Etios volcó y su conductor, armado, efectuó varios disparos contra el personal policial. Los agentes repelieron la agresión: uno de ellos realizó tres disparos con su arma reglamentaria y el otro efectuó cuatro tiros.

A pesar de todo, los ladrones lograron escapar. El Etios fue hallado minutos después en la calle Sullivan y Heritier, volcado y sin ocupantes, según el parte policial. De milagro no se reportaron heridos. Tampoco había huellas de sangre en el auto robado.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Morón, que caratuló el hecho como “robo y hallazgo automotor – resistencia a la autoridad”.

