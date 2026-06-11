Delincuentes golpearon a una jubilada de 77 años durante una entradera en Villa Luzuriaga

Una jubilada de 77 años fue víctima de una salvaje entradera en Villa Luzuriaga, cuando tres hombres ingresaron por la fuerza a su domicilio y, con sus caras cubiertas, la amenazaron y golpearon mientras exigían que entregara sus ahorros.

El violento episodio ocurrió el lunes pasado a las 4 de la tarde, cuando la mujer, viuda desde hace casi dos años, se encontraba sola en su casa de la calle Garibaldi al 4900, partido de La Matanza.

Una cámara de seguridad ubicada en el comedor registró la violenta escena: Los delincuentes comenzaron a revisar cada ambiente mientras le reclamaban dinero a la jubilada. Según se escucha en la grabación, estaban convencidos de que la mujer guardaba ahorros en su casa.

#LaMatanza 🚨 Jubilada de 77 años fue víctima de una salvaje entradera en Villa Luzuriaga, cuando tres delincuentes ingresaron por la fuerza en su casa de Garibaldi al 4900

La golpearon, amenazaron y le exigieron entregar sus ahorros.

Sin detenidos pic.twitter.com/Pr6s9c4ZdJ — Darío Albano (@albanodl) June 11, 2026

“No tengo ahorros”, intentaba explicar la víctima del robo, todo mientras los ladrones seguían revolviendo muebles y pertenencias.

Cuando la mujer empezó a gritar para pedir ayuda, los delincuentes le taparon la boca y la golpearon. “Callate, vieja”, le gritó uno de los malvivientes, mientras continuaban buscando dinero y objetos de valor.

Después de permanecer varios minutos dentro de la casa, los tres asaltantes escaparon con distintas pertenencias de la jubilada y desaparecieron antes de que llegara la Policía.

l hecho ocurrió el pasado lunes 8 de junio al borde de las 16 y duró aproximadamente 4 minutos. Para Mary fueron una eternidad: entre vecinos y su familia la contuvieron. La casa actualmente está cerrada con una cadena y la anciana está al cuidado de su entorno.

La causa es investigada por el fiscal Gastón Bianchi, de la UFI 3 de La Matanza, quien ordenó las primeras pericias para buscar a loa malhechores. Por ahora están todos prófugos.