Demoras en ambas manos del Acceso Oeste por el accidente de un camión en General Rodríguez

Un accidente ocasionado por un camión que quedó atravesado sobre el guardarriel que divide las manos a Luján y a Capital Federal, a la altura de General Rodríguez, causó grandes demoras ésta mañana sobre la Autopista del Oeste.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 46,36, donde por causas que aún se investigan chocaron frontalmente un camión, que se salió de su carril, y una camioneta que venía por la mano contraria (a CABA).

Como consecuencia del impacto, dos personas sufrieron heridas y fueron asistidas por los servicios de emergencia en el lugar.

Según los primeros reportes, el camión, que circulaba en sentido a Luján, habría perdido el control y terminó embistiendo el guardarraíl y varias luminarias.

Tras esa secuencia, impactó contra una camioneta que avanzaba por el carril rápido en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia de la violencia del choque, los ocupantes del vehículo de menor porte resultaron heridos.

El choque generó complicaciones para quienes circulaban por la autopista, en especial hacia Capital Federal. Además, los carriles rápidos permanecieron restringidos en ambos sentidos.

Las autoridades recomendaron transitar con extrema precaución por la zona. En el lugar trabajó personal de AUSOL.

#AuOeste 🚨 Choque frontal en el k46, Gral Rodríguez.

💥 Camión que circulaba en sentido hacia Luján cruzó de carril e ingresó a contramano, impactando de frente contra una camioneta que viajaba hacia Capital Federal. Demoras ambas manos de la Autopista. Hay dos personas heridas. https://t.co/IgPcTJ1cPj pic.twitter.com/J5UZgJ0hDP — Darío Albano (@albanodl) June 24, 2026

🔴 ÚLTIMO MOMENTO: CAOS EN EL ACCESO OESTE POR UN FUERTE CHOQUE@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/koJKfKCgCH — América TV (@AmericaTV) June 24, 2026