Demoras en las líneas Mitre, Sarmiento y Roca, por el control de alcoholemia a trabajadores

Miles de pasajeros sufrieron demoras este lunes por los problemas operativos surgidos las líneas Roca, Sarmiento y Mitre. Esto se debería a una medida gremial, por los cambios en el protocolo de control de alcoholemia del personal afectado a la conducción y guardas, según informaron fuentes de la empresa Trenes Argentinos.

Desde la empresa indicaron que el servicio se normalizó hacia las 10 de la mañana. A primera hora, reconoció que las demoras tuvieron que ver el control de «alcoholismo y sustancias» realizados sobre guardas y conductores, quienes debían obtener el «apto para tomar servicio».

«Hasta el momento, los controles eran realizados de manera presencial por personal médico y de enfermería en las distintas bases operativas. La nueva modalidad establece que los controles sean efectuados por personal de enfermería en el lugar, con intervención médica de manera remota únicamente ante la eventual detección de un resultado positivo», informó Trenes Argentinos.

Y agregó: «Este nuevo esquema cuenta además con una base médica rotativa, lo que permite garantizar la disponibilidad de atención profesional de manera permanente ante la necesidad de una evaluación médica en el momento, sin requerir el traslado de personal médico a cada una de las bases».

«En el día de hoy se implementó por primera vez este sistema en las cinco líneas que opera la empresa, poniéndolo a prueba con una saturación plena para poder analizar los parámetros de funcionamiento, y así realizar los ajustes necesarios. Ante las demoras registradas en algunas de las líneas, Trenes Argentinos se encuentra trabajando junto con el proveedor del servicio para ajustar los mecanismos de funcionamiento del nuevo sistema y reducir los tiempos asociados a los controles», señalaron las fuentes.

⚠️#Actualización



🟢 El #TrenSarmiento normaliza su servicio tras implementación de cambios en el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas. 9:54 h#EstadoDelServicio https://t.co/2RXWGUGtiN — Info Tren Sarmiento (@InfoTSarmiento) September 7, 2026

En tanto que Raúl, un guarda del tren Roca, habló con TN esta mañana y aclaró que «el protocolo de alcoholemia se aplica desde la tragedia de Once, hace más de diez años estamos con ese protocolo».

De acuerdo con el trabajador ferroviario, lo que se modificó esta mañana es que antes debían completar una planilla de forma manual y ahora «pusieron tablets, menos personal de enfermería y médicos».

«Tardan las tablets en agarrar wifi, hay que llenar toda la planilla parte por parte. Tarda el triple. Antes tardabas 5 minutos y ahora 15», reprochó.

Por su parte, Rubén «Pollo» Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria, tildó de «impresentable» el nuevo protocolo de control de alcoholemia, que «está bien» que lo hagan, pero «el problema es que lo cambiaron y ahora tarda entre 30 y 40 minutos», dijo.

«Están cancelando un montón de trenes. Nadie me da una respuesta seria, todo son excusas», marcó y le pidió a Trenes Argentinos que «volvamos al protocolo anterior o busquen una forma de agilizarlo».

«Estamos jodiéndole la vida a un montón de gente por la ineficiencia del control de alcoholemia», agregó.

Cristian Duarte, Miembro de la Comisión de Reclamo del Tren Sarmiento, cuestionó el nuevo protocolo aplicado a los trabajadores ferroviarios y aseguró que el cambio se implementó de manera repentina.



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