Desde la Base de El Palomar, partió hacia Venezuela el primer vuelo con ayuda humanitaria

Un Embraer ERJ-140LR (T-94) de la Fuerza Aérea Argentina despegó esta tarde desde la I Brigada Aérea de El Palomar con destino a Venezuela, inaugurando la respuesta humanitaria de las Fuerzas Armadas Argentinas ante los devastadores terremotos que azotaron ese país el pasado 24 de junio. El vuelo, que tardará aproximadamente diez horas con dos escalas, transportará el primer escalón del contingente militar compuesto por 26 efectivos y cuatro binomios perro-guía especializados en búsqueda y rescate que aterrizarán en Base Aérea el Libertador (BAEL).

La ceremonia de partida fue encabezada por el Ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, quien destacó el carácter integrado de la operación. “Estamos desplegando esta primera respuesta que ya en diez horas va a estar trabajando, operando y llevando una mano amiga a la gente que tanto lo está necesitando”, afirmó. Presti señaló que la misión fue ordenada y autorizada por el presidente Javier Milei en coordinación con Jefatura de Gabinete, los ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad y Salud, y la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Por su parte, el coronel Bissinger, Comandante de Protección Civil y Emergencia de las Fuerzas Armadas, precisó que el contingente lleva además herramientas y equipos especiales para abrirse paso en estructuras colapsadas una vez que los perros identifiquen posibles sobrevivientes. Además, subrayó que la misión argentina se integrará con contingentes de otros países bajo protocolos comunes de protección civil y ayuda humanitaria. “Usamos los mismos códigos y las mismas capacidades para poder tener un mejor rendimiento. Lo importante es ganar tiempo”, sostuvo.

🇦🇷 | La ayuda humanitaria argentina ya vuela rumbo a Venezuela. 🇦🇷🫂🇻🇪



Personal de la Armada Argentina, junto a canes especialmente adiestrados, embarcó a bordo de un Embraer ERJ-140LR despegaron desde la Base Aérea de El Palomar, siendo el primer contingente nacional en partir… pic.twitter.com/9ktAD7CxWD — Fuerzas Armadas Argentinas 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 (@FAArgentinas) June 26, 2026

Ya se encuentran en el terreno. A pocas horas de su llegada a Venezuela, los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas comenzaron las tareas de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos, junto a las autoridades locales y los equipos de emergencia desplegados en el… pic.twitter.com/bFKI8VZMTc — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) June 27, 2026

Este primer escalón tiene foco exclusivo en búsqueda y rescate. Un segundo embarque, previsto a requerimiento de Venezuela, incorporará dos plantas potabilizadoras de agua con sus operadores del Ejército, y un grupo sanitario compuesto por emergentólogos, traumatólogos, enfermeros y asistentes. Consultado sobre el criterio de éxito de la misión, Bissinger fue contundente: “Con que salvemos una sola vida, es sumamente exitoso.”

Por último, es importante mencionar que el paquete de asistencia anunciado por el vocero presidencial Adrián Ravier contempla un componente militar aún más significativo. Además de un avión Embraer de 40 plazas, la nómina incluye un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas, además de dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino, y cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para actuar en estructuras colapsadas, inundaciones e incendios.

Elementos puestos a disposición:

Médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares.

1 avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y 1 aeronave de Aerolíneas Argentinas.

2 plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino.

Expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.

Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Busqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

134 carpas y 48 kits de cocina.

Colchones, camillas y aires acondicionados.

AP's Juan Arraez was in Venezuela when a devastating double earthquake ravaged the country on Wednesday. Today, he captured footage of citizens digging through the rubble of their homes, saying they have seen few state rescue teams in the areas hit hardest by the devastating 7.2… pic.twitter.com/kmILBLbVUl — The Associated Press (@AP) June 26, 2026