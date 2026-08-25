Detienen a dos sospechosos por el crimen de un policía, ocurrido a principios de agosto en Merlo

La Policía detuvo a dos sospechosos por el homicidio del oficial mayor Ariel José Luis Martínez (32), ocurrido a principios de agosto en la localidad de Libertad.

La investigación fue impulsada por efectivos de la Comisaría Merlo 4.ª de Libertad, quienes realizaron distintas tareas investigativas y analizaron imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo del Municipio de Merlo. Así, los investigadores lograron identificar a los presuntos involucrados y establecer seis domicilios vinculados con la investigación.

Con autorización del Juzgado de Garantías N.º 1 de Morón, se realizaron seis allanamientos en domicilios ubicados en el partido de Moreno, con la colaboración de la DDI Morón.

Detuvieron a los asesinos del Policía de la Ciudad asesinado en Libertad 🚨



👮🏻‍♂️ Gracias al aporte de las cámaras de seguridad del Municipio de Merlo, en conjunto con la Policía de la Provincia, se detuvo a 2 individuos implicados en el homicidio del oficial Ariel Martínez pic.twitter.com/ryiUgw69DT — Merlo Municipalidad (@MerloGob) August 25, 2026

Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidos Matías Iván Moya, de 24 años, señalado como uno de los involucrados en el hecho, y Kevin Nahuel Chávez, de 23 años, sindicado como quien habría conducido el vehículo utilizado durante el episodio.

Durante los operativos se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con siete municiones, prendas de vestir coincidentes con las utilizadas durante el hecho, seis teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación. En otro de los objetivos se incautaron además una funda para motocicleta, un teléfono celular y vestimenta vinculada con el episodio.

La UFI N.º 2 del Departamento Judicial Morón, a cargo del fiscal Dr. Cappello, avaló las aprehensiones y dispuso el traslado de ambos involucrados a sede fiscal. La investigación continúa con el objetivo de determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados y esclarecer por completo las circunstancias del homicidio.