Detienen a dos sospechosos por el crimen de un policía, ocurrido a principios de agosto en Merlo
La Policía detuvo a dos sospechosos por el homicidio del oficial mayor Ariel José Luis Martínez (32), ocurrido a principios de agosto en la localidad de Libertad.
La investigación fue impulsada por efectivos de la Comisaría Merlo 4.ª de Libertad, quienes realizaron distintas tareas investigativas y analizaron imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo del Municipio de Merlo. Así, los investigadores lograron identificar a los presuntos involucrados y establecer seis domicilios vinculados con la investigación.
Con autorización del Juzgado de Garantías N.º 1 de Morón, se realizaron seis allanamientos en domicilios ubicados en el partido de Moreno, con la colaboración de la DDI Morón.
Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidos Matías Iván Moya, de 24 años, señalado como uno de los involucrados en el hecho, y Kevin Nahuel Chávez, de 23 años, sindicado como quien habría conducido el vehículo utilizado durante el episodio.
Durante los operativos se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con siete municiones, prendas de vestir coincidentes con las utilizadas durante el hecho, seis teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación. En otro de los objetivos se incautaron además una funda para motocicleta, un teléfono celular y vestimenta vinculada con el episodio.
La UFI N.º 2 del Departamento Judicial Morón, a cargo del fiscal Dr. Cappello, avaló las aprehensiones y dispuso el traslado de ambos involucrados a sede fiscal. La investigación continúa con el objetivo de determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados y esclarecer por completo las circunstancias del homicidio.